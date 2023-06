Toyota lance son premier vélo cargo électrique

Avec l’ambition de développer une offre de mobilité globale, Toyota France a conçu, en collaboration avec DOUZE Cycles, spécialiste de ce genre de deux-roues installé près de Dijon, un tout nouveau vélo cargo électrique, conçu et fabriqué entièrement en France.

Simple d'utilisation et affichant un design sobre, ce vélo cargo est censé répondre aux besoins quotidiens et aux préoccupations environnementales des familles avec enfants, que les parents soient cyclistes novices ou confirmés.

Doté d'un moteur Yamaha de 250 W capable de transporter jusqu'à trois enfants à une vitesse maxi de 25 km/h, il offre grâce à sa caisse de transport (en option) un accueil confortable pour ses passagers. En effet, le vélo peut disposer d'un dossier et d'une assise en tissu respirant, de 2 sièges et de ceintures réglables en hauteur et d'un marchepied pour faciliter l'embarquement.

Afin de transporter enfants et matériel au sec en toutes saisons, il est également possible de rajouter une capote de pluie au-dessus de la caisse de transport.

La batterie de 500 Watts est amovible et peut être rechargée complètement en 4 heures sur une prise de courant standard. En fonction de l'utilisation, l'autonomie peut aller jusqu'à 100 kilomètres sur une seule charge.

Le vélo cargo Toyota est aussi doté d’une direction par câbles, de freins à disques hydrauliques à quatre pistons Tektro M750, de pneus de la marque Schwalbe, d’un système d’éclairage LED Bush & Müller IQ-XS Friendly.

La réparabilité du vélo cargo a été optimisée par une construction basée sur l'assemblage de 17 parties complètement indépendantes et interchangeables afin qu'en cas de casse, seule la pièce défectueuse soit remplacée et non le vélo dans sa totalité.

Attendu dans les 270 concessions du réseau Toyota France au mois de septembre prochain, le vélo cargo DOUZE Cycles x La mobilité Toyota est annoncé à un tarif d’environ 6 000 € (le prix définitif sera communiqué ultérieurement).