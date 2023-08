SUV Toyota Yaris Cross : lequel choisir ?

Attention, vous avez devant vous un SUV français et le constructeur Toyota en est très fier. En effet, le SUV Toyota Yaris Cross a été le modèle le plus produit en France en 2022, tous modèles et marques confondus. Située dans la région des Hauts-de-France à Onnaing (près de Valenciennes), l’usine Toyota a assemblé 161 508 Yaris Cross en 2022. Voilà un bel exploit qu’il convient de saluer et qui confirme que les SUV citadins comme le Toyota Yaris Cross sont une valeur sûre pour un constructeur. De plus, ce modèle affiche un style dynamique et résolument baroudeur avec ses beaux passages de roues marqués et son allure de mini Toyota Rav 4.

« Made in France », le SUV Toyota Yaris Cross reprend la base de la Toyota Yaris 4 (produite également à Onnaing) et dispose d’une motorisation hybride de 116 ch. Mais par rapport à la citadine, on peut choisir ce modèle en deux ou en quatre roues motrices, un deuxième moteur électrique se chargeant d’entraîner les roues arrière si le besoin s’en fait sentir. Sans être un vrai 4x4 « pur et dur », ce système à quatre roues motrices non permanent permet de se sortir de situations piégeuses surtout sur la terre ou sur la neige à faible vitesse, car ce système se désactive automatiquement à partir de 70 km/h. Intéressant pour ceux qui se déplacent souvent en montagne en hiver ou qui ont besoin de parcourir de petites distances sur la terre, ce système entraîne un surpoids de 80 kg et par voie de conséquence une augmentation de la consommation de carburant.

À bord, on retrouve le mobilier de la Toyota Yaris (tableau de bord, sièges) et une ergonomie parfaite avec une mention particulière pour le design original des commandes situées dans les contreportes (lève-vitres, rétroviseurs, poignée d’ouverture…) qui sont réunies dans un même bloc. Ce SUV citadin possède aussi, hélas, les défauts de la citadine franco japonaise avec un manque de fantaisie et des places arrière exiguës. Car si le SUV est plus grand que la Yaris (4,18 m contre 3,94 m), l’empattement est identique (2,56 m) ce qui pénalise les occupants de la banquette arrière au niveau de l’espace aux genoux. Le coffre dispose également d’une capacité restreinte en particulier en version 4x4 puisque la contenance est dans ce cas de 320 litres, le coffre de la version 4x2 affiche quant à lui 397 litres.

Sur la route, le SUV Toyota Yaris Cross se montre un agréable compagnon de voyage. Et cela même si son domaine de prédilection reste la ville, hors agglomération il se montre à la hauteur grâce à un ensemble thermique/électrique dont le fonctionnement est quasi transparent pour le conducteur. De plus, Toyota a réalisé de gros progrès dans le fonctionnement de ses motorisations hybrides et le moteur thermique ne se met plus à hurler aussi souvent que par le passé et puis ce modèle se montre assez sobre avec cinq litres aux 100 kilomètres sans pour autant se mettre à pratiquer assidument l’écoconduite. La direction est précise et les mouvements caisse bien maîtrisés. Le confort est correct, mais pénalisé un peu par les jantes de 18 pouces disponibles avec les finitions les plus huppées. Il y a quatre finitions au programme (Dynamic, Design, Trail et GR Sport) et si toutes sont disponibles avec la version deux roues motrices, seules deux d’entre elles, Design et Trail, pourront être associées avec les versions quatre roues motrices. L’équipement proposé à partir de l’entrée de gamme est complet avec de série le système de sécurité précollision (détection véhicules et piétons), l’alerte de franchissement de ligne et l’aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif allant jusqu’à l’arrêt, la lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse, la gestion automatique des feux de route, la caméra de recul, la climatisation automatique, l’écran tactile de 8 pouces (4 haut-parleurs) avec Apple CarPlay et Android Auto, l’instrumentation TFT de 4,2 pouces, le système d’ouverture et fermeture ainsi que démarrage sans clé, etc.

Face à une rude concurrence, le SUV Toyota Yaris Cross a de beaux atouts à faire valoir face aux autres hybrides de la catégorie comme les Honda Jazz Crosstar, Hyundai Kona Hybrid (qui a grandi), Mitsubishi ASX HEV (clone du Captur), Renault Captur E-Tech (qui va être restylé). Il peut ainsi mettre en avant sa sobriété, son dynamisme, son rapport prix/équipement. Mais avant de le choisir, il faudra tenir compte des places arrière étriquées et d’un volume de coffre dans la moyenne sans plus, tandis que les performances n’affolent pas les chronomètres. Reste un ultime bonus à faire valoir : c’est d’être le seul disponible en version 4x4.

Le SUV Toyota Yaris Cross en dix points