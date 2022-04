Suzuki lance une LOA rapidement résiliable

Les formules de location sont de plus en plus plébiscitées par les acheteurs d'une nouvelle voiture. Suzuki a décidé d'attirer leur attention avec une nouvelle offre, nommée "Solution Flex". Il s'agit d'une LOA sans engagement. Ou presque.

À partir du septième mois de location, le client peut ainsi rendre son véhicule à tout moment, sans avoir à se justifier et sans avoir à payer des frais. C'est un peu moins flexible que l'offre lancée il y a déjà quelques années par Seat, qui propose une LLD qui peut s'arrêter dès le premier mois.

Chez Suzuki, il faut au moins garder la voiture six mois, mais après c'est donc la liberté, quel que soit la durée initiale du contrat. On retrouve les avantages d'une LOA classique : loyers fixes, possibilité d’inclure des assurances et services complémentaires (entretien, garantie…). Le client ne paie aucune pénalité liée à la valeur résiduelle de la voiture s’il restitue son véhicule de façon anticipée, c’est la marque qui prendra en charge ces frais.

Cette flexibilité a tout de même un surcoût : les loyers seront ici plus élevés que ceux de la LOA avec engagement. Exemple : une Swift Hybrid Avantage est proposée à 139 €/mois Solution Flex contre 119 €/mois en LOA (sur 37 mois avec 10 000 km/an dans les deux cas).

Mais c'est intéressant pour ceux qui ont des incertitudes sur leur avenir. Et c'est aussi une bonne formule pour tenter l'aventure chez Suzuki.