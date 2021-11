Suzuki remporte la "Cote d'amour" des constructeurs

La relation entre un constructeur et ses distributeurs se résume souvent à du "je t'aime, moi non plus". Il n'est pas rare de voir les seconds pester contre les premiers pour des histoires d'objectifs impossibles à atteindre, de prix trop élevés, et de véhicules qui leur restent sur les bras pour remplir les quotas d'immatriculation de la marque.

Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Le baromètre de la "cote d'amour des constructeurs 2021", réalisé par le CNPA, Leads Machine et auto-infos, révèle que les marques dites de "spécialistes" tirent leur épingle du jeu. Les critères de notation étaient les suivants : véhicules neufs, VO, vente de pièces détachées, réparation ou encore marketing et publicité.

Suzuki arrive pour la première fois en tête du classement avec une excellente note moyenne de 7,59/10, signe que le réseau de distributeurs est particulièrement content des échanges avec la maison mère, mais aussi de la dynamique des produits. Et cela s'explique tout simplement : dans un marché obnubilé par la montée en gamme et l'avalanche de technologie, Suzuki s'illustre avec des offres ciblées, des mécaniques à la bonne réputation et des prix attractifs.

Mini et Kia ferment un podium très éclectique mais qui démontre que les constructeurs à faibles volumes en France ont pour la plupart une bonne entente avec leur réseau. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les grands généralistes.