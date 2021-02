Sylvester Stallone craque pour une Corvette C8 cabriolet

La publication sur le réseau social Instagram du distributeur Chevrolet de Murfreesboro montre la fierté du concessionnaire pour sa dernière opération : la vente d'une Corvette C8 cabriolet à l'acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain Sylvester Stallone.

L'exemplaire bleu ciel dispose comme tous les autres modèles de ce type d'un toit rétractable en dur et d'un V8 central envoyant la puissance aux roues arrière uniquement. Détail intéressant, les sièges reçoivent dans l'habitacle une teinte de cuir identique à celle de la carrosserie. Stallonne revêt d'ailleurs pour ces photos souvenir un polo et un béret assortis à son véhicule.

Pour rappel, la Chevrolet Corvette C8 dispose d'un moteur 6,2l Small Block LT2 de 495 chevaux pour 637 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via une boîte automatique huit rapports à double embrayage. Enfin -et c'est ce qui intéresse aussi sans doute Stallone-, la version découvrable se décapsule en 16 secondes et ce jusqu'à une vitesse de 50 km/h.