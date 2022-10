Et pour cela, l’équipe réitère le dispositif que nous avions déjà mis en place précédemment en délocalisant la rédaction au cœur du salon. Un stand Caradisiac sera en effet présent dans le hall 3, où vous pourrez y rencontrer et discuter avec les journalistes. Et en étant en permanence sur le salon, nous ferons vivre à tous cet événement avec les actus les plus fraîches qui soient.

dailymotion Teaser vidéo : le Mondial de l’auto commence dans quelques heures sur Caradisiac

Reportages, interviews, JT, réactions à chaud… tout le dispositif est prêt pour vous faire partager ce Mondial 2022. Rendez-vous dès demain sur nos pages, et dès mardi sur notre stand pour l’ouverture du salon au public.

Quelques photos "volées" prises au salon cet après-midi: