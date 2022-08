Enzo Ferrari, bientôt héros de film ET de série

Plus que le patron d’une marque devenue mythique, Enzo Ferrari était une personnalité extrêmement forte, douée d’un sens de la formule absolument remarquable et réputé pour sa franchise. « Je ne mens jamais. Les menteurs mènent des vies extrêmement complexes, et j’aurais peur de me faire démaquer », avait-il notamment déclaré un jour.

Cet homme qui considérait les voitures de route comme un mal nécessaire, une façon de gagner de l’argent permettant de financer l’activité en compétition, aura malgré tout réussi à produire des modèles figurant au panthéon de l’automobile, à commencer par la 250 GTO.

« La meilleure des Ferrari est celle que nous n’avons pas encore produite : c’est la prochaine. » Cette remarque était aussi bien valable pour les modèles de route que ceux de compétition, au sujet desquelles il apportait cette précision : « la plus belle voiture est celle qui gagne », résumait-il d’un ton lapidaire.

En ce début d’été, à quelques jours du 34ème anniversaire de son décès intervenu le 14 août 1988, Apple TV+ a annoncé préparer une série consacrée au Commendatore.

La bonne nouvelle est qu’elle sera écrite par le scénariste et réalisateur Steven Knight, à qui l’on doit notamment l’excellente série Peaky Blinders. Celui-ci a travaillé à partir de la biographie Ferrari Rex signée par Luca Dal Monte, qui s'assurera du respect des informations racontées par la série.

Celle-ci se concentrera sur une période de 5 ans, entre 1956 - année de la mort de son fils aîné Dino et du départ de Juan Manuel Fangio pour Maserati, qu’il considérait comme une trahison – et 1961, année du premier sacre de la Scuderia au championnat du monde Formule 1. 5 ans pour repartir de zéro (ou presque), et 5 ans pour forger sa légende.

La série sera réalisée par Stefano Sollima : "En tant qu'Italien, je me sens honoré de pouvoir raconter cette histoire d'Enzo Ferrari, un brillant exemple de l'excellence italienne. A travers sa relation avec Ferrari Spring Team, les cinq pilotes "adoptés" par Enzo dans sa Scuderia après la perte de son fils aîné, nous explorerons les qualités uniques, le grand génie et la sombre obsession qui ont fait de cet homme une légende."

La série est actuellement en pré-production à Rome, et devrait être diffusée dans le courant de l’année 2023.

Retenez aussi que le grand cinéaste Michael Mann (Heat, Collateral, Le dernier des Mohicans, etc.) prépare de son côté un biopic cinématographique consacré à Enzo Ferrari, avec Adam Driver dans le rôle-titre, tandis que sa femme Laura sera jouée par Penelope Cruz. Le tournage débute cet été.