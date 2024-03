Tenways CGO 009 : le Hollandais qui joue au cow-boy

Nous avions déjà essayé quelques-uns de leurs modèles qui se sont avérés être de bons rapports qualité-prix. Le CGO009 tente de suivre la même voie mais désormais, Tenways mise sur ses propres composants. Comprenez un moteur développé par la marque, des freins développés par la marque et un système connecté, vous l’avez deviné, développé par la marque. Petit regret : le nom CGO007 aurait eu plus d’élégance.

Un moteur léger et discret, mais surtout léger

Passons le communiqué qui dit que le vélo est puissant et fantastique et explorons ce que nous avons en données. D’abord la puissance de 250W est la même pour tout vélo légal en France. Tout se joue sur le couple développé et les 45 Nm ne vendent pas du rêve. Le communiqué parle d’une puissance plus importante en crête mais nous n’avons aucune information à ce sujet.

Toujours côté moteur, Tenways promet du silence. Pas de petit son strident ou aigu que l’on a généralement avec du Bafang. Ah oui, parce que Tenways a toujours proposé du Bafang, ce qui explique (en partie) les tarifs contenus, Bafang étant moins onéreux que Bosch (et pour cause, les deux ne boxent pas vraiment dans la même catégorie).

Bon point, l’entraînement se fait par courroie (Gates en carbone). La résistance du pédalage se contrôle numériquement (et non en tournant une poignée comme c’est le cas avec de l’Enviolo). À voir si cette solution est préférable, surtout lorsqu’il s’agira de baisser la résistance en étant à l’arrêt (et donc de s’y retrouver dans le réglage). Et puisque nous sommes dans les points positifs, le capteur de couple est de la partie, malgré un moteur positionné en moyeu arrière. Si le moteur a été développé correctement, sa réactivité devrait être proche de celle d’un moteur Bosch.

La batterie n’est pas énorme avec 374 Wh seulement en 36V. Avec ses 23 kg, ce CGO009 ne joue pas la légèreté. Donc l’autonomie sera certainement un peu juste.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un vélo con-ne-cté !

Les vélos Tenways Ago X et Ago T étaient déjà connectés. Mais soyons honnêtes, l’application ne servait pas à grand-chose, buggait et la fameuse connexion était capricieuse. Visiblement, le constructeur a décidé de travailler ce point faible, au point d’orienter la communication et l’essence de son CGO009 dessus. D’ailleurs, vous ne trouverez pas d’écran sur le guidon, mais un support pour y placer votre smartphone.

Au programme, un traceur GPS intégré au vélo, repérable via l’application. Pas de prix d’abonnement donc nous pouvons supposer qu’à l’instar du Lemmo, ce sera offert. Toujours côté sécurité, vous avez la possibilité de définir une zone d’action pour votre vélo. S’il en sort, vous recevrez une alerte.

Enfin, la commande vocale sera de la partie (quid du bruit du vent lorsqu’on roule ?)

Un design (trop ?) inspiré

Ne nous voilons pas la face : ce CGO009 pioche chez Cowboy. D’ailleurs, en inversant les tubes verticaux et diagonaux, les deux vélos sont presque identiques. Pour la couleur bleu ciel (nommée bleu glacier s’il vous plaît), Tenways est allé se servir chez un Vanmoof encore à l’agonie malgré la reprise par la filiale de McLaren.

Le résultat est tout de même réussi, avec un style « urbain élégant pour séduire et se donner l’air d’un cadre supérieur actif » si on en croit le communiqué. De là à y trouver l’intégration de l’API Tinder dans l’application du vélo, il n’y a qu’un pas.

Les garde-boue sont faits sur mesure mais celui de la roue avant semble court à première vue.

Le cintre en forme de M qualifié de « cruiser » dans le communiqué semble ergonomique, mais nous sommes curieux de le comparer à un cintre droit plus classique sur ce genre de vélo.

L’éclairage est intégré au cadre, que ce soit le feu arrière ou le phare. Les soudures sont lissées.

L’entrelacement des haubans avec le tube vertical est directement inspiré de Vanmoof.

Les pneus sont des CST avec gelée anticrevaison. Pour rappel, côté adhérence et durée de vie, les CST nous ont toujours convaincus sur trottinette, mais nettement moins sur vélo.

Prix et disponibilité

Si vous êtes conquis par cette présentation, sachez que le Tenways CGO009 coûte 2 399 euros. Oui « coûte » et non « coûtera » puisqu’il est disponible dès aujourd’hui sur le site du constructeur.