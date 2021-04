Tesla : 800 Superchargers ouverts en France

Avec l'ouverture des stations à Dardilly et sur l'aire du Granier en Savoie, Tesla vient de franchir un cap en France avec 800 bornes Supercharger. La marque américaine avait installé le tout premier Superchargeur du côté d'Auxerre, et c'était en 2013. Depuis, Tesla annonce avoir été sur une moyenne lisée d'une station complète par mois en France, avec des nombres de bornes qui varie : si la moyenne est à 10 par station, la plus grande de l'Hexagone, à Macon, en dispose de 20.

En Europe, le premier Superchargeur avait été installé en Norvège, toujours en 2013. Nous comptons désormais près de 6000 bornes réparties sur 600 stations dans 27 pays. A l'image de Ionity, la plus grosse densité est à l'ouest de l'Europe, même si du côté des Superchargeur, on sent un plus gros effort pour les pays de l'est.

Finalement, si l'on compare le réseau Superchargeur à celui de Ionity, on se rend compte que ce dernier, encore en développement, sera assez loin du maillage des bornes américaines puisque le consortium de constructeurs derrière Ionity avait prévu 400 stations à terme dans toute l'Europe, et ce pour l'ensemble des marques de voitures, contrairement aux Superchargeurs qui, rappelons-le, sont réservés aux propriétaires Tesla. Pour l'instant, en tout cas.