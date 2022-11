Tesla casse ses prix aux Superchargeurs

La semaine dernière, Tesla modifiait son système de facturation sur toutes les bornes rapides (« Superchargeurs ») de son réseau français. Le constructeur américain vient de mettre en place des forfaits à heures pleines et heures creuses, avec une période de pointe fixée entre 16h00 et 20h00. Le prix est désormais maximal dans ce créneau horaire et moins élevé dans les autres plages horaires.

Et cette semaine, il y a une bonne nouvelle pour les utilisateurs du réseau de charge de Tesla : les prix sont en forte baisse. Il en coûtera désormais 0,34€ du kWh en moyenne pour les propriétaires de Tesla venus se charger avant 16h00 et après 20h00, ou les clients des autres marques bénéficiant d’un abonnement au réseau de Tesla. Pendant la période de pointe, le kWh leur sera facturé 0,38€. Une sacrée baisse puisqu’il y a quelques jours, ces tarifs étaient respectivement de 0,59€ et de 0,66€ !

Moins cher aussi pour les autres utilisateurs

Vous ne possédez pas de Tesla ni d’abonnement aux Superchargeurs ? Là aussi, les prix baissent malgré tout. Au lieu de 0,70€ le kWh jusqu’à la semaine dernière, vous pairez 0,49€ en dehors de la période de pointe. Entre 16h00 et 20h00, l’addition sera de 0,55€ contre 0,78€ précédemment. Des tarifs désormais très en dessous de ce qu’il se pratique sur les autres réseaux de charge rapide, même pour ceux qui ne disposent pas d’abonnement ! Tesla France précise que ces prix continueront d’évoluer lors des semaines à venir en fonction du prix de l’électricité.