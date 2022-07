Tesla condamné à rembourser un client

Pour Tesla, la condamnation prononcée par un tribunal de Munich, de rembourser l’acheteur d’un Model X ne risque pas de grever les comptes.

En revanche pour l’image de la marque et les conséquences que cela pourrait avoir dans le futur, c’est une autre histoire.

Diligenté dans le cadre de l’enquête, le rapport technique du véhicule montre que le système de pilote automatique Tesla ne reconnaissait pas de manières fiables certains obstacles qui se dressaient devant lui, et freinait parfois à tort.

Selon le tribunal, cela engendre « un risque massif » lorsque le véhicule circule en agglomération, pouvant causer des collisions et provoquer des accidents.

Du côté des avocats, si on a avancé que l’Autopilot n’était pas conçu pour le trafic urbain, l’argument a été rejeté par le tribunal, celui-ci déclarant qu’il n’était pas possible pour les conducteurs d’activer et de désactiver la fonctionnalité sans être distraits.

Pour rappel, aux États-Unis les autorités enquêtent également sur l’Autopilot Tesla, après une série d’accidents ayant fait sept blessés et un mort. Les voitures électriques Tesla avaient alors heurté des véhicules de secours et d’entretien routier à l’arrêt.

Le ciel s’assombrit quelque peu pour la marque californienne.