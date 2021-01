Tesla doit rappeler 158 000 voitures pour un souci de mémoire interne saturée

Pour un problème de mémoire informatique pleine dans le MCU (Media control unit), un certain nombre (17 % pour les plus anciennes Model S, tout de même) de modèles Tesla ont été touchés depuis des années par des problèmes embarqués : absence de signal sonore des clignotants, dysfonctionnement de la caméra de recul, du désembuage ou carrément de l'écran tactile.

La seule solution est de remplacer la mémoire interne de l'unité de contrôle, qui est d'origine de 8 Go. Mais s'agissant d'une mémoire dite "flash" qui est utilisée à chaque démarrage du véhicule, le nombre de cycles d'écriture joue sur sa durée de vie, comme pour une batterie et ses recharges. La NHTSA estime la durée de vie de la mémoire entre 5 et 6 ans avec 3000 cycles d'écriture. Il est donc normal d'avoir de nombreux cas qui remontent actuellement, puisque les modèles concernés sont des Model S (à partir de 2012) des Model X (à partir de 2016).

L'organisme de sécurité routière américaine demande ainsi à Tesla de rappeler quelque 158 000 véhicules pour les corriger. Si la NHTSA n'a pas le pouvoir de contraindre la marque à obéir, celle-ci doit tout de même répondre à l'organisme et soumettre un certain nombre d'informations détaillées. Tesla explique qu'à terme, la quasi totalité des mémoires de ces unités arrivera à saturation.

Dans la lettre de la NHTSA, on peut lire : "Tesla a fourni son propre modèle statistique montrant que le nombre prévisionnel de réparations des unités de contrôles de 2020 à 2028, estimant que le taux de remplacement atteindra un pic début 2022 pour baisser progressivement jusqu'à la mise à jour complète du parc, en 2028". De l'ultra long terme, mais il faut bien signaler qu'un rappel de 158 000 véhicules pour Tesla représente 10 % de l'ensemble de l'histoire de ses livraisons.