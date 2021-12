Tesla : Elon Musk désigné personnalité de l'année par le magazine Time

C'est un titre honorifique toujours très commenté : chaque année, le magazine américain Time désigne sa personnalité qui a marqué les douze mois passés. Et pour 2021, c'est Elon Musk, qui fait ainsi la couverture de la prochaine édition papier. Il succède à Joe Biden et Kamala Harris.

S'il est fréquent que le média distingue une personne de nationalité américaine, il est plus rare que ce soit le patron d'une entreprise… et encore plus rare qu'elle ait un lien direct avec l'automobile. D'ailleurs pour cela, il faut remonter à 1955 avec Harlow Curtice, patron de General Motors à l'époque.

Elon Musk, on le connaît ici bien sûr en tant que patron emblématique de Tesla, dont la valeur en bourse a atteint des records en 2021, au point de dépasser 1 000 milliards de dollars. Grâce à l'arrivée des Model 3 et Model Y, les ventes de la marque se sont envolées. Tesla devrait dépasser les 500 000 livraisons sur l'année en 2021.

La marque a grandement participé à l'essor de la voiture électrique et a clairement bousculé les firmes allemandes. Dans un entretien au Time, Elon Musk indique d'ailleurs : "Notre objectif avec Tesla a toujours été de servir d'exemple à l'industrie automobile en espérant que les autres constructeurs fabriquent aussi des véhicules électriques afin d'accélérer la transition vers des technologies durables".

S'il a été choisi personnalité de l'année, c'est aussi pour la réussite de son autre activité principale, Space X, une entreprise spatiale privée, qui a remporté en avril un contrat avec la Nasa pour envoyer les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972. Elon Musk, homme le plus riche du monde, est aussi réputé pour son influence via le réseau social Twitter.