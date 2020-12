Tesla est ouvert à une fusion avec un autre constructeur

Nos confrères américains d'Elektrek ont eu accès à un mail interne très intéressant, envoyé par Elon Musk aux salariés Tesla. Ce n'est pas l'Elon Musk fantasque et presque turbulent que l'on peut souvent voir sur le réseau social Twitter, mais un homme d'affaires nettement plus pragmatique, et très terre à terre. Il revient notamment sur la situation actuelle du constructeur :

"Lorsque l'on regarde notre marge, elle est très basse, à environ 1 % l'année dernière. Les investisseurs nous accordent leur confiance pour des profits plus importants dans le futur, mais si, à tout moment, ils en concluent que cela n'arrivera pas, notre valeur boursière s'effondrera comme un soufflet sous un marteau".

La rentabilité de Tesla est en effet très faible, surtout pour une marque plutôt orientée haut de gamme. A titre de comparaison, des constructeurs comme BMW ou Porsche sont à plus de 10 %. Evidemment, l'arrivée de la voiture électrique risque de dégrader les marges des constructeurs allemands dans les années à venir, le temps que la rentabilité s'installe à nouveau, mais les profits seront toujours nettement supérieurs à ceux que réalisent Tesla actuellement.

Surtout, Elon Musk a précisé que Tesla serait ouvert aux discussions d'une fusion si un autre constructeur venait toquer à la porte américaine. Il est vrai que la quasi totalité des constructeurs, aujourd'hui, sont dans des alliances, des groupes, ou bien des gros partenariats techniques. Tesla, avec près de 500 000 ventes annuelles, fait donc figure de cas à part, mais pour combien de temps ?