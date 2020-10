Tesla fait grimper le prix de la charge sur ses Superchargers

Voilà une information qui est peut-être passée inaperçue pour bon nombre de propriétaires Tesla, mais qui les concerne pourtant tous. Le tarif au kWh de la recharge sur les bornes Supercharger passe de 0,24 à 0,30 € en France. Tesla précise ouvertement ce tarif sur son site, mais il faut fouiller un peu. En revanche, il est clair que cette légère hausse, repérée par nos confrères d'Automobile-propre.com, est la conséquence de l'arrivée des nouveaux chargeurs "V3" en France. Pour rappel, les V3 revendiquent 250 kW de puissance (soit une centaine de kW supplémentaires par rapport aux V2) et surtout, ils ne sont plus en "partage". En clair, la puissance ira bien jusqu'à 250 kW par borne, indépendamment des autres autour.

Le tarif Tesla reste toujours avantageux en France pour deux raisons : la première est que le prix est toujours compétitif. En effet, le réseau concurrent Ionity, qui peut monter, lui, jusqu'à 350 kW, est facturé environ 0,30 €/kWh (variable selon les marques) pour les propriétaires de véhicules du consortium (Ford, groupe Volkswagen, BMW, Mercedes...). La seconde, c'est que Tesla facture au kWh, quand Ionity facture à la minute en France, puisque le réseau n'a pas fait la démarche de prendre le statut de distributeur d'énergie, obligatoire pour pouvoir facturer une quantité d'énergie, et pas un service.

Ainsi, pour les propriétaires d'électriques qui n'ont pas une marque faisant partie du groupe Ionity et qui souhaiteraient se brancher sur Ionity, ce sera plein tarif (0,79 €, soit un coût kilométrique plus élevé qu'une thermique classique sur autoroute), et surtout, à la minute. Ce qui ne garantit pas la puissance de charge, et donc la quantité d'énergie récupérée. Attention, donc, au temps passé sur les bornes Ionity, le temps étant ici clairement de l'argent.