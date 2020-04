Tesla : l'accès à Internet "premium" est désormais payant en France, via abonnement

Tesla a mis à jour sa politique de connexion à Internet à bord de ses véhicules. Le changement, déjà en vigueur aux Etats-Unis depuis quelques mois, est désormais appliqué à la France. Concrètement, désormais, deux modèles sont disponibles : le "Standard", inclus d'office dans tous les véhicules. En clair, il s'agit simplement de la navigation, sans l'affichage spécifique et les zones denses de trafic.

Pour bénéficier de la "Connectivité Premium", il faut désormais débourser 9,99 € par mois. Elle rajoute les fonctionnalités suivantes :

Une précision toutefois : tous les acheteurs de Tesla avant juillet 2018 ne sont pas concernés. S'ils avaient déjà la connectivité premium par le passé, elle sera maintenue sans abonnement. Pour les autres, il faudra donc souscrire au nouveau contrat : "tous les propriétaires ayant commandé leur Model S, Model X et Model 3 à partir du 1er juillet 2018 peuvent s'abonner à la Connexion Premium. Tous les véhicules commandés au plus tard le 30 juin 2018 bénéficient automatiquement de la Connexion Premium pendant toute la durée de vie du véhicule".

Notez toutefois qu'il y a une période de gratuité pour l'achat d'une Tesla neuve : 30 jours pour les Model 3 "standard" et un an pour la Model 3 avec "intérieur premium" ainsi que les Model S et X. Passé cette période, si vous le souhaitez, vous pourrez conserver la connectivité premium, mais avec abonnement.