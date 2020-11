Tesla : la Model 3 a bien évolué, mais une grosse mise à jour est à venir

Elon Musk (qui vient tout juste de dépasser Bill Gates, de Microsoft, dans les plus grandes fortunes) est désormais l'attaché de presse officiel de sa propre marque. Si vous souhaitez avoir les dernières informations corporate et produits concernant le constructeur, il suffit de se rendre sur son compte personnel, alimenté religieusement d'informations parfois complètes, parfois partielles, histoire de faire patienter les adeptes. Et la prochaine s'annonce très importante, avec des choses "attendues" par beaucoup d'utilisateurs, et d'autres moins. Certains mentionnent déjà l'arrivée de la version "bêta" du FSD (système de conduite autonome), mais avec Tesla, qui sait, les surprises peuvent être grandes.

En attendant, la marque califorienne fait le point avec les mises à jour déployées depuis quasiment deux ans sur la Model 3 et ses débuts en Europe.

Près de 70 fonctionnalités ont ainsi été mises en place à distance et gratuitement pour les utilisateurs, mais il faut bien reconnaître que certaines n'ont rien d'extraordinaires et sont aujourd'hui proposées de série sur de nombreux véhicules généralistes, à l'instar des feux de route automatiques, de l'évitemment de franchissement de ligne ou encore de l'avertisseur d'angle mort. Ce sont des rajouts qui ont été déployés quelques mois après le lancement de l'auto en Europe. Il faut dire que les débuts de la Model 3 avaient été plutôt compliqués, avec une première présentation puis des débuts de livraison seulement près de 2 ans plus tard. Les premiers clients ont donc eu un produit qui n'était peut-être pas totalement "fini" d'un point de vue technologique et des aides à la conduite. Mais ce n'est évidemment plus le cas.