Tesla : légère hausse de prix sur la Model 3

Tesla a apporté de petites modifications à sa gamme Model 3. Si le ticket d'entrée ne bouge pas, avec une Autonomie Standard Plus à 43 800 € hors bonus, la variante Grande Autonomie, elle, flambe de 1000 €. Elle est désormais proposée à partir de 52 990 €, ce qui la fait évidemment toujours échapper au bonus écologique.

Autre modification au catalogue : la peinture rouge, dont le prix a baissé pour permettre aux clients de la choisir et de rester dans les clous afin de profiter du bonus gouvernemental.

La pratique de la baisse des tarifs pour s'ajuster en fonction des primes publiques se répand en Europe. Dans plusieurs autres pays, dont l'Allemagne, les grands constructeurs ajustent désormais quasiment en temps réel les prix et surtout celui des options pour permettre aux clients d'acheter des voitures en bénéficiant d'un maximum d'aides. Tout bon pour le client, mais aussi et surtout pour le constructeur qui immatricule un plus grand nombre de véhicules zéro émissions.

Pour les grands groupes allemands, notamment, c'est un moyen de faire baisser la moyenne de CO2 de leur gamme avant le décompte de fin d'année, qui sert à calculer les éventuelles amendes.