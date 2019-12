Tesla : les chargeurs à 250 kW arrivent en Europe

En réponse à

J'ai un petite question à plexus, nicotdi, Gordini, Gignac et tous les rouleurs de thermiques.

Je suis en train de me rendre à l’évidence, la voiture électrique est une impasse. J'envisage de remplacer ma Tesla par une voiture à essence, je vais perdre bcp à la vente mais tant pis.

Mais avant de décider, j'avais quelques questions pour confirmer que c’est la bonne solution :

1. J'ai entendu dire que les voitures à essence ne peuvent pas être ravitaillées à la maison.

Est-ce correct ? Combien de fois dois-je faire le plein ailleurs, est-ce que ce sera plusieurs fois par an ? Et y aura-t-il des options pour faire le plein à la maison à l’avenir ?

2. Quel type de pièces nécessitera un entretien et à quelle fréquence ? Le vendeur de voitures a mentionné une « boîte de vitesses », des « embrayages, vannes egr, pompes, bougies… ». Qu'est-ce que c’est ? - et est-ce que je serai averti par un indicateur au moment de remplacer ces pièces ? ça coute cher et ça immobilise la voiture longtemps ?

3. Puis-je accélérer et freiner avec la pédale unique comme je le fais aujourd'hui avec ma voiture électrique ? Vais-je récupérer du carburant en ralentissant ? Je suppose que oui car cela serait aberrant de perdre toute cette énergie en chaleur de freinage (et ça userait beaucoup les freins, non ?)

4. La voiture à essence que j'ai testée a eu un certain retard à réagir lorsque j'ai appuyé sur l'accélérateur. Est-ce commun avec toutes les voitures à essence ? De plus, l’accélération elle-même n’était pas trop impressionnante. Peut-être qu'il y avait un problème avec la voiture que j'ai testé ?

5. La voiture que j’ai essayée vibrait et faisait beaucoup de bruit. Pensez vous que c’est un défaut de cette voiture ? Ou alors les essences font toutes cela ?

6. A l'heure actuelle, nous payons environ 2.70€ pour 100kms en électricité. Avec l'essence, ils disent que ce sera environ 11 euros ! Si je conserve cette voiture essence jusqu’à 100 000kms cela veut dire que j’aurai payé 8500€ de plus en fait ?? Cela me semble disproportionné, il y a une erreur ?

7. Est-il vrai que l'essence est inflammable ?! Et si oui, devrais-je vraiment le garder dans le réservoir quand la voiture est garée dans notre garage, ou dois-je l'extraire et le garder ailleurs ? Existe-t-il une fonction automatique pour l'empêcher de s'enflammer en cas d’accident ?

8. J’ai aussi compris que l’essence vient du pétrole. Est-il vrai (probablement car je l’ai lu sur FB) que l'extraction, le transport et le raffinage du pétrole sont associés à des problèmes environnementaux locaux et mondiaux, ainsi qu'à des conflits et à des guerres à grande échelle qui, au cours des cent dernières années, ont causé la perte de dizaines de millions de vies humaines ? Et y a-t-il une solution en vue pour ces problèmes ?

Je suis perplexe, la voiture à essence est un peu moins chère que l’électrique mais si mes calculs du point 2 et 6 sont bon elle revient plus chère, non ?