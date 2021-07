Tesla : les Superchargeurs bientôt ouverts aux autres constructeurs

C'est une petite révolution, pour Tesla et pour les propriétaires de véhicules électriques. La firme américaine s'apprête à ouvrir l'accès de son réseau de recharge rapide à d'autres marques, et ce d'ici la fin de l'année. Fidèle à ses habitudes, Elon Musk a annoncé la nouvelle via un tweet.

Tesla a le réseau de recharge rapide le plus développé en France et en Europe. D'ici la fin de l'été, la marque va avoir dans l'Hexagone 100 stations et près de 1 000 points de recharge. Sur le Vieux Continent, le réseau de Superchargeurs compte plus de 6 000 points de charge répartis dans plus de 600 stations.

C'est clairement une des clés du succès de la marque, puisque ses bornes permettent de retrouver de l'autonomie en peu de temps. Il y a des points de charge de 250 kW, qui permettent par exemple à une Model 3 de retrouver 120 km d'autonomie en 5 minutes.

Le constructeur en faisait un avantage sur la concurrence. Un avantage auquel il va donc lui-même mettre fin. Dans quelques semaines, les propriétaires d'un véhicule électrique d'une autre marque vont donc pouvoir en profiter. Ce qui sera aisé, le format de recharge de Tesla étant désormais partagé par bon nombre de marques.

Évidemment, la question du coût se pose pour ces automobilistes. On peut imaginer que la recharge sera plus chère. De la même manière, avec le réseau Ionity, les prix sont plus accessibles pour les marques qui ont payé au développement de ce réseau concurrent à celui de Tesla. Tesla doit aussi penser à la manière de facturer, ses propres clients n'ayant rien à souscrire. Autre problème à gérer : l'accès à tous peut créer un embouteillage aux bornes qui ne sera pas du goût des clients de Tesla !