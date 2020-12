Tesla Model S V8 : une histoire d'exaspération

En réponse à

Cependant j'ai plus confiance en des marques nées d'une volonté ancienne de faire de l'automobile que de Tesla qui n'est qu'une branche qu'un milliardaire à fabriquée sans effectué de planification sérieuse. Musck a bien d'autres projets. C'est un mec versatile qui ne fait rien à long terme et l'on a bien constaté que tout tourne autour de la communication et non réellement du produit en lui-même. Surtout, contrairement à des marques historiques nées dans un autre temps, Tesla est un pur produit de la "génération facebook" ou génération "start-up" où rien d'autre n'a d'importance que le gain instantané. Si ça commence à sentir le cramer on revend ou on solde et on balance tout à la poubelle. Quand des marques historiques... on pris forme, la mentalité des fondateurs étaient totalement différente. Du coup des VE d'autres marques auraient sûrement une possibilité de suivi bien plus longue.