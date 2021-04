Tesla Model Y, la Toyota Corolla du 21e siècle ?

Elon Musk a toujours la déclaration pour faire le buzz. À l'occasion de la présentation des derniers résultats financiers de Tesla, il a dit que le SUV compact Model Y va devenir la voiture la plus vendue dans le monde. Et il voit cela pour un avenir proche, dès l'année 2023 !

Est-ce possible ? La Corolla a été écoulée à 1,13 million d'exemplaires sur la planète en 2020 ! Elle profite d'une présence très internationale, avec plusieurs variantes (4 portes, 5 portes, break) adaptées aux goûts des différents continents. Cela lui permet de trouver son public aux quatre coins du monde.

Le Model Y est encore très loin de ces résultats. À peine 100 000 exemplaires ont été livrés en 2020 ! Le pari semble être celui d'un savant fou. Le SUV va toutefois connaître une croissance fulgurante, comme cela a été le cas avec la Model 3, car sa carrière commence tout juste.

La production sur le marché chinois, principal débouché de Tesla, a été lancée fin 2020 et va donc monter en cadence en 2021. À n’en pas douter, le Model Y va rapidement devenir un best-seller dans l'Empire du Milieu. Il y aura ensuite la production européenne, dans la Gigafactory de Berlin, en cours de construction.

Le Model Y sera donc produit et vendu sur les principaux marchés mondiaux, ce qui lui assurera une présence semblable à la Toyota Corolla. Il y a de plus le fait qu'il coche les bonnes cases des tendances du marché de cette décennie : SUV et électrique.

Reste qu'au niveau des capacités de production, cela peut coincer. Le site américain de Fremont est pensé pour 500 000 véhicules, celui de Shanghai pour 450 000 et du côté de Berlin c'est 500 000. Soit un total de 1,45 million de véhicules… mais cela comprend les Model 3 et Model Y. Si on voit bien le SUV devenir majoritaire dans le duo, on ne l'imagine pas écraser la berline. On peut tout de même tabler sur un million d'unités par an… ce qui est la production du Toyota Rav4 !

La Corolla reste encore bien au-dessus du million de ventes chaque année. Mais Elon Musk a peut-être déjà tablé sur l'essoufflement d'un véhicule historique qui reste, dans une bonne partie du monde, un modèle à moteur thermique.