Tesla Model Y Propulsion: à partir de 47 990 € bonus déduit !

Lors du lancement de la Model Y au printemps 2021, le patron de Tesla Elon Musk avait prédit que celle-ci deviendrait rapidement la voiture la plus vendue au monde, et ce dès 2023.

Il est trop tôt pour affirmer que cette annonce deviendra réalté, mais l'auto bénéficie indéniablement de vents porteurs: au premier semestre, le SUV familial américain a séduit davantage de clients en Europe que le le Mercedes GLC, jusqu'ici star de la catégorie (41 851 exemplaires contre 40 554).

C'est dans ce contexte que Tesla lance ce vendredi à la commande une nouvelle version d'entrée de gamme, dite "Propulsion" et facturée 49 990 €, somme à laquelle on peut retrancher un bonus de 2 000 €.

Cela donne un prix client de 47 990 €, soit 17 000 € de moins que la version Grande autonomie à transmission intégrale. Affichée à partir de 64 990 €, celle-ci ne peut plus prétendre à quelque bonus que ce soit.

Pour autant, et même si sa puissance de charge est limitée à 170 kW contre 250 kW à la version Grande autonomie, la version Propulsion n'a rien d'un modèle au rabais.

Son autonomie WLTP s'établit ainsi à 455 km avec les roues de 19 pouces (ou 430 km avec les modèles 20 pouces), contre 565 km à la grande soeur, tandis que le 0 à 100 km/h est expédié en 6,9 secondes.

C'est certes 1,9 secondes de plus que le modèle supérieur, plus lourd de 70 kilos (1979 kg contre 1909), mais cela reste une valeur des plus honorables: pas de problème pour doubler !

Un Porsche Macan d'entrée de gamme, facturé 67 640 € hors malus, ne met d'ailleurs qu'une demi-seconde de moins pour boucler l'exercice.

Surtout, Tesla a le bon goût de préserver un excellent niveau d'équipement à bord du Model Y Propulsion. Sont ainsi inclus l’Autopilot, l’intérieur Premium (sièges avant et arrière chauffants, volant chauffant, etc), la recharge des téléphones par induction, ou bien encore l'excellent système Audio composé de 13 haut-parleurs.

Tous les autres raffinements - mises à jour "over the air", appli smartphone qui permet de contrôler la voiture à distance, etc. - sont aussi présents au rendez-vous.

C'est l'usine de Shanghai qui assure la fabrication des premiers exemplaires des Model Y Propulsion destinés à l'Europe. Les premières livraisons sont annoncées pour le mois de décembre, et notre petit doigt nous dit que Tesla France risque d'enregistrer de nombreux acomptes de précommande aujourd'hui.