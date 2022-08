Série d'été - Comment va…Tesla ?

Entre les effets d’annonce habituels de son charismatique P.-D.G., Elon Musk, et le développement inexorable de la marque emblématique de LA voiture électrique, Tesla est aussi un cas à part dans l’industrie automobile. Mais la marque américaine souffre comme les autres des soucis d’approvisionnements en semi-conducteurs, et on sait comme ses modèles en sont truffés ! L’usine de Berlin tourne depuis le début de l’année pour fournir les Model Y Performance européens, en attendant la production des cellules des batteries et la mise en place de leur recyclage. Mais les délais de livraison restent un souci, notamment pour le modèle d’entrée de gamme Model 3, attendu à l’horizon... 2023 pour une commande aujourd’hui.

Le marché européen a baissé de 14 % durant le premier semestre 2022, mais pas pour les modèles électriques (un tiers en plus) et Tesla prend naturellement sa part du gâteau, avec par exemple, une première place toutes catégories confondues sur le podium des ventes en Europe élargie (27 pays) en mars pour la Model 3 !

En France, dans un marché en baisse de 16 % sur le premier semestre, Tesla subit une baisse de juste 10,5 %, avec 11 741 immatriculations à la fin juin 2022, ce qui lui permet de se placer entre des marques comme DS et Mini, mais avec une offre évidemment 100 % électrique. Les immatriculations de voitures électriques en France ont bondi de 28 % sur le premier semestre, bénéficiant naturellement à Tesla.

La gamme européenne est limitée aux Model 3 et Model Y pour le moment, en attendant l’importation des Model S et Y revues et corrigées, déjà présentes aux USA. La grande limousine S fête d’ailleurs ses 10 ans de bons et loyaux services, il est donc temps de s’occuper de son cas... Les prix de la gamme sont en hausse régulière et il faut compter désormais 53 490 € minimum pour une Model 3.

Le Cybertruck annonce doucement son arrivée aux US l’an prochain et franchement, on le voit mal sur nos routes. Quant à une éventuelle Tesla Model 2 d’entrée de gamme au gabarit plus citadin, autrement plus judicieuse ici, mystère et boule de gomme. Mais mieux vaut ne pas compter dessus pour le moment. D’autant que le constructeur compte bien dépasser le million d’unités annuelles avec la gamme actuelle, et on évoque les 2,5 millions d’unités pour 2025, soit la production des constructeurs comme le groupe BMW.

En France, le réseau de distribution des véhicules de la marque est désormais de 21 centres Tesla, avec un maillage permettant un développement local plus fort. Un futur centre géant devrait aussi ouvrir ses portes à l’est de Paris d’ici la fin de l’année.

Tesla est aussi un cas unique avec son réseau propriétaire de bornes de recharge, les fameux Superchargers, dont le 800e en Europe vient d’ouvrir en juin du côté d’Avignon, fort de 28 points de charge et d’une puissance maxi de 250 kW. Ainsi, en France, Tesla propose plus de 100 stations de recharge et plus de 1 000 points de charge. Enfin, 18 stations sont désormais ouvertes en France aux véhicules d’autres marques, en phase de test, pour environ 10 cts/kWh en plus des 0,46 €/kWh demandés aux clients Tesla.