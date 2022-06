Tesla ouvre à Avignon sa 800e station de charge d’Europe

Après avoir débuté son implantation par la Norvège en 2013, le constructeur Tesla n’a depuis jamais cessé de tisser sa toile à travers l'Europe. Il inaugure ce 30 juin sa 800e station de charge sur le continent. Cela représente 100 stations de plus sur un an pour ce réseau de charge rapide qui se revendique comme l’un des plus vastes au monde.

Au cours du mois dernier, à la veille des vacances scolaires et des grands chassés-croisés de l’été, Tesla a voulu marquer encore davantage son territoire en densifiant son réseau de Superchargeurs. Il a notamment ouvert sa première station en Lettonie, début juin, mais aussi mis l’accent sur la France. Il y a en effet ouvert 11 nouvelles stations, de Brest (29) à Metz (57), en passant par Neuville en Ferrain (59), Tournus (71) et Avignon (84). Cela représente 120 stations (et 1500 Superchargeurs). D'autres devraient suivre dans les prochaines semaines, annonce la marque.

Progression des Superchargeurs Tesla et « non-Tesla »

La station d'Avignon est implantée sur la route de Marseille. Elle comporte 28 points de charge, soit bien plus que la moyenne habituelle des 11 points de charge accessibles par station Tesla. Ce parti pris est « en ligne avec notre stratégie visant à ouvrir de plus grands sites pour couvrir les besoins de la flotte toujours plus grande de Tesla circulant sur les routes européennes », explique le constructeur américain. Il ajoute que « l’amélioration des technologies de batteries et de recharge permettent des puissances plus élevées, jusqu’à 250 kW avec les Superchargeurs V3. Parallèlement à l’évolution continue de la technologie, nous continuons de nous concentrer sur la fiabilité qui est un élément essentiel d’un réseau de recharge rapide déployé pour assurer des voyages au long court. »

Tout en accélérant le déploiement des Superchargeurs destinés à ses clients, Tesla en profite pour insister sur son programme d’accès aux véhicules « non-Tesla », qu’il a lancé il y a sept mois. Celui-ci « a continué de s’étendre », décrit le fabricant. Il est « désormais accessible dans 13 pays, pour un total dépassant les 250 stations et 3 600 points de charge », détaille-t-il. « Nous opérons dès à présent le plus vaste réseau public de recharge rapide en Europe (supérieur à 150 kW) », revendique enfin le fournisseur californien qui espère ainsi « recueillir de précieux retours d’expériences » sur ces Superchargeurs qu'il veut accessibles à tous.