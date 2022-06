Une Tesla, c'est mieux qu'un Livret A

On glose beaucoup ces derniers temps au sujet des tarifs Tesla, qui ont tendance à augmenter démesurément à mesure que la demande de la clientèle augmente.

Tesla a en effet écoulé 33 904 exemplaires de la Model 3 en Europe sur les quatre premiers mois de l’année, et 27 913 du SUV Model Y.

A titre de comparaison, BMW immatriculait sur la même période moins de 30 000 Série 3, tandis que l’iX3, son SUV « zéro émission », séduisait moins de 6 000 automobilistes.

On passe donc du simple au (presque) double en termes de volumes cumulés entre le nouveau venu et un constructeur historique champion du premium. Dans ces conditions, on comprend que Tesla se laisse aller à augmenter les prix de ses voitures à un rythme qui échappe aux usages établis.

C’est ainsi qu’entre l’automne 2021 et aujourd’hui, le tarif de la Model 3 Propulsion a crû de 16,4% hors bonus, passant de 43 800 à 50 990 €.

Et si l’on tient compte des aides à l’achat dont bénéficie ce modèle (en franchissant la barre des 45 000 €, l’auto a perdu le bonus maximal : de 6 000 €, celui-ci est tombé à 2 000 €), le tarif sera passé de 37 800 à 48 990 €, soit pour le client une hausse supérieure à 30% en un peu plus de 6 mois !

Les autres modèles suivent une trajectoire comparable, quoiqu’un peu moins spectaculaire. La Model 3 Grande autonomie sera passée de 55 990 à 59 990 € dans le même laps de temps, chiffre qui traduit une augmentation de 7,1%.

Et la Model Y, dont les prix démarraient à 59 990 € hors bonus de 2 000 €, s’échange maintenant contre 62 990 €. La hausse s’élève donc à 5% hors bonus, et à 8,6% si l’on tient compte de l’aide à l’achat.

Cela signifie que les voitures en question ont pris une forte valeur sur la période, ce qui n’arrive JAMAIS dans l'automobile, et en tout cas pas à une telle cadence.

Cela explique aussi pourquoi les Tesla d’occasion récentes s’affichent souvent à des prix plus élevé que leur valeur d’achat, faisant de ces voitures l’un des meilleurs placements du moment. Pour mémoire, le rendement du Livret A a été relevé à 1% au mois de février.