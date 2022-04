Tesla s'implante toujours plus en France

Après sept points de vente inaugurés en France en 2021, Tesla compte déjà deux nouveaux centres en 2022, avec les ouvertures récentes des succursales de Nancy et Caen.

Le nouveau centre Tesla de Nancy a ouvert ses portes début avril dans un espace de plus de 3 000 m2. Une concession où il est possible de prendre le volant de la Model 3 et du Model Y pour un essai routier, d'acheter un véhicule ou de faire entretenir sa voiture par des techniciens de la marque.

Même son de cloche du côté de Caen, où le centre Tesla a ouvert ses portes ce matin. Première succursale de la marque californienne en Normandie, elle accueille dès aujourd’hui les équipes commerciales au sein d’un site de plus de 1 500 m2. Les activités après-vente seront lancées début mai 2022.

Afin d’accompagner la croissance de Tesla en France, une nouvelle succursale de grande envergure est également en construction à l’est de Paris. Elle proposera l’ensemble des services de la marque : vente, après-vente et livraison. Une station Superchargeur sera également accessible sur place.

Ce nouveau centre Tesla situé en région parisienne, le plus grand de France, ouvrira ses portes d’ici à la fin de l’année 2022.