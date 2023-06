Tesla pourrait construire une usine en Espagne

Elon Musk ambitionne de vendre à terme 20 millions de voitures par an, soit le double de ce que réussit actuellement Toyota. Pour cela, il faudra nécessairement augmenter le nombre de ses usines dans le monde. Voilà pourquoi il a récemment annoncé la construction d’un nouveau plan de construction au Mexique et que la marque discute avec les gouvernements de plusieurs pays. Il y a quelques jours, on évoquait par exemple l’Indonésie comme nouveau site de construction. On parle également d’une seconde usine en Chine après la première.

Et en Espagne. D’après les journalistes de Cinco Dias, l’entreprise américaine discuterait actuellement avec les dirigeants de la région de Valence pour implanter une future usine. Comme au Mexique, le projet porterait sur un investissement d’un peu moins de cinq milliards de dollars. Le site permettrait de mieux livrer les clients européens, sachant qu’il n’existe actuellement qu’une usine Tesla sur le Vieux Continent (celle de Berlin).

Pour quels modèles ?

Rappelons que les Tesla produites à Berlin sont pour l’instant toutes des Model Y, la meilleure vente mondiale de la marque (qui vient de devenir la voiture la plus vendue de la planète toutes marques confondues). Une seconde usine en Europe permettrait sans doute de réduire les niveaux d’importations de modèles Tesla depuis la Chine, surtout si Tesla compte produire un nouveau modèle compact qui ferait probablement un malheur chez nous.