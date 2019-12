Tesla produit ses premières autos chinoises

En réponse à

« Tesla vient d’obtenir un nouveau prêt de 1,4 milliard de dollars accordé par des banques chinoises. Ces nouveaux fonds serviront en partie à la Gigafactory 3 et à faire rouler la dette précédente.

Certains appellent cela la magie de Noël. D’après l’agence Reuters qui s’appuie sur des sources proches du dossier, Tesla aurait obtenu un nouveau prêt bancaire de 1,4 milliard de dollars de la part de banques chinoises, dont la China Construction Bank (CCB), l’Agricultural Bank of China (AgBank), l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) et la Shanghai Pudong Development Bank (SPDB).

Ce prêt sur cinq ans servira principalement à “reconduire la dette précédente de 3,5 milliards de yuans”, (environ 500 millions de dollars), précise l’agence de presse. En effet, lors de son passage devant la SEC (Securities and Exchange Commission), Tesla avait déclaré avoir obtenu en début d’année de banques chinoises une facilité de crédit de 521 millions de dollars (libellés en yuans) sur douze mois. Ce crédit devrait être remboursé le 4 mars 2020.

Quant à l’autre versant de ce prêt, il sera dédié à la Gigafactory 3 près de Shanghai et aux diverses opérations de Tesla en Chine.«

