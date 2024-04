Tesla se prépare à des licenciements massifs

Après des années de croissance impressionnante, Tesla fait face pour la première fois à un essoufflement des ventes depuis la fin de l’année dernière. Le premier trimestre de l’année 2024 a été moins bon que prévu et le constructeur américain est même obligé de revoir à la baisse les cadences de production dans certaines usines.

Et ces « mauvais » résultats ont une incidence sur la stratégie de la marque : on apprend par les journalistes américains d’Electrek que Tesla va supprimer plus de 10% de ses effectifs dans le monde, une mesure annoncée dans un e-mail diffusé en interne dans la société par Elon Musk en personne : « alors que nous préparons la prochaine phase de croissance, il est très important d’augmenter au maximum la productivité et de regarder à tous les niveaux pour réduire les coûts. Je veux remercier tous ceux qui vont quitter l’entreprise pour leur travail et je leur souhaite le meilleur pour leurs futures opportunités professionnelles. C’est très dur de dire aurevoir », peut-on y lire.

Plus de 14 000 employés en moins d’un coup

Ces 10% en moins (au minimum) équivalent à 14 000 employés licenciés tout de même, sachant que la société faisait travailler plus de 140 000 personnes au mois de décembre 2023. C’est énorme !

Rappelons que d’après les journalistes de Reuters, Tesla aurait annulé la commercialisation de son nouveau modèle compact en 2025 (celui qui devait coûter 25 000€). Tesla a démenti ces informations sans apporter de précisions à ce sujet. Elon Musk vient d’annoncer la présentation officielle d’un « Robotaxi » à conduite autonomie au mois d’août 2024.