Tesla: un bon cru 2022, malgré des vents contraires

Inutile d’entretenir un faux suspense : dans un marché automobile qui reste tourmenté, la progression des ventes de Tesla en 2022 a de quoi susciter la jalousie chez la concurrence.

L’entreprise américaine, dont le siège est désormais situé au Texas, a en effet livré 1,31 million de voitures (dont 95% de Model 3 et Model Y), chiffre en hausse de plus de 40 % par rapport à l’an dernier.

Ce chiffre apparaît d’autant plus remarquable qu’il concerne des voitures onéreuses, avec une technologie à laquelle n’adhère encore qu’une part minoritaire d’automobilistes (l’électrique représente environ 1 vente sur 5 en Europe).

De plus, Tesla a été touché par d’importants problèmes de logistique qui ont fortement affecté ses livraisons, sur fond de crise du Covid-19, laquelle a à la fois perturbé la marche de son usine de Shanghai et entraîné des retards dans les chaînes d’approvisionnement de composants.

C’est ainsi que les chiffres de livraisons sont inférieurs aux objectifs fixés par Tesla lui-même : « sur un horizon pluriannuel, nous prévoyons d'atteindre une croissance annuelle moyenne de 50 % des livraisons de véhicules. Le taux de croissance dépendra de la capacité de notre équipement, de la disponibilité des usines, de l'efficacité opérationnelle et de la capacité et de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement », expliquait l’entreprise au moment de commenter ses résultats du troisième trimestre 2022.

Guerre des prix

L’entreprise aura pourtant mis le paquet fin 2022 en baissant les tarifs de ses voitures, en offrant des kilomètres de supercharge, et même en proposant des ristournes sur des modèles livrables avant le 31 décembre. Des pratiques inhabituelles pour une maison réputée pour sa pingrerie, et dont le cours de l’action a baissé de 65% au cours de l’année 2022.

Dans un contexte où la concurrence élargit rapidement son offre de voitures électriques, avec par ailleurs un Elon Musk qui peut susciter l’antipathie et semble plus occupé par le rachat de Twitter que par sa marque de voitures, faut-il s’inquiéter pour Tesla ?

On n’ira pas jusque là, sachant que l’entreprise a franchi le cap des 2 millions de voitures produites cette année, et que ses produits restent le mètre-étalon sur lequel se base le reste de l’industrie auto, tant en matière de prestations routières que de sécurité, comme en attestent les résultats des derniers crash-tests.

Le nombre de Superchargeurs ne cesse par ailleurs de grimper, avec environ 40 000 bornes installées de par le monde, ce qui en fait le premier réseau mondial de recharge rapide.

La montée en puissance de la gigafactory de Berlin va par ailleurs permettre d’accélérer les livraisons de Model Y, modèle de plus en plus prisé, et Tesla promet des annonces importantes lors du prochain Investor Day, programmé le 1er mars.

Celles-ci concernenront notamment la plate-forme de troisième génération sur laquelle pourrait se baser un modèle d’entrée de gamme plus accessible. Bref, pas trop de soucis à se faire pour l'avenir de l'entreprise.