Comment Tesla veut vous convaincre d'acheter une voiture immédiatement

Il y a quelques jours, nous vous parlions des généreuses remises consenties par Tesla aux Etats-Unis et en Chine. En préparation de l’arrivée d’un nouveau système fiscal en 2023 plus avantageux aux USA, les prix des Model 3 et Y ont baissé de plusieurs milliers d’euros pour ceux qui passeraient commande d’un véhicule livré avant la fin de l’année. Même constat en Chine où le prix des deux modèles vient de baisser pour améliorer leur compétitivité.

En Europe aussi, Tesla vient de mettre en place une remise pour les clients prenant commande d’un exemplaire livré avant le 31 décembre prochain. Mais pas de réduction du prix d’achat chez nous, la Model 3 démarrant toujours à 53 490€ et le Model Y à 49 990€. Ce petit coup de pouce donne accès à un crédit au Superchargeur à la hauteur de 10 000 kilomètres d’autonomie récupérée à haute vitesse dans le réseau de la marque.

Valable pendant deux ans

Attention, ce crédit ne sera valable que pendant deux ans à partir du 1 janvier 2023, après la livraison de la Tesla d’ici la fin 2022. Il ne concerne que les véhicules neufs et pas les modèles d’occasion. Rappelons qu’une version profondément restylée de la Model 3 devrait arriver dans le courant de l’année prochaine, probablement une raison supplémentaire qui pousse Tesla à faire un petit effort pour limiter ses stocks.