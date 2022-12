Grosses baisses de prix chez Tesla, sauf en Europe

En Chine, Tesla a décidé de baisser le prix de ses Model 3 et Model Y dans des proportions plus qu’intéressantes. Cette baisse dépasse les 2000€ pour la berline 3 et peut même atteindre les 4000€ pour le Model Y, permettant de rentrer dans le champ d’application du bonus écologique local. Même chose aux Etats-Unis où la marque va baisser de 3 750 dollars le prix de ses deux modèles « compacts » pour ceux qui passent commande d'un exemplaire livrable avant le 31 décembre. Alors, faut-il s’attendre à une remise similaire bientôt chez nous ?

Malheureusement, rien n’est moins sûr. Ces grosses baisses de prix répondent en effet à des contraintes locales spécifiques. Aux Etats-Unis, la mise en place du fameux « Inflation Redution Act » entraînera en 2023 l’arrivée d’un crédit d’impôt inédit pouvant aller jusqu'à 7 500 dollars pour l’achat d’une voiture électrique construite dans le pays. Les clients américains ont donc tout intérêt à attendre l’année prochaine pour passer commande et la remise de Tesla vise à les convaincre de ne pas différer leur achat et prendre tout de suite livraison d'un modèle disponible. En Chine, la remise intervient dans un contexte de baisse des ventes et de réduction des temps de livraison. Là aussi, Tesla cherche à conserver l’intérêt de la clientèle.

Beaucoup plus cher en Europe

En Europe en revanche, le bonus écologique a plutôt tendance à baisser. En France par exemple, il se réduira de 1 000€ en 2023 (ce bonus concernant pour rappel les voitures électriques de moins de 60 000€). Certes, les délais de livraison sont enfin revenus à des niveaux acceptables (entre janvier et mars 2023 pour une commande passée aujourd’hui), alors qu’ils avaient contribué à augmenter le prix de la Model 3 de façon spectaculaire en début d’année (passée de 43 800 à 53 490€ en quelques mois). Aujourd'hui, une Model 3 d'entrée de gamme français coûte 18 000€ de plus qu'un exemplaire vendu en Chine et 12 000€ de plus qu'aux Etats-Unis après déduction des aides gouvernementales locales. Mais avec l’inflation du prix des matériaux et de l’énergie qui touche actuellement toute la planète et l'Europe en particulier, pas sûr que cela ne suffise à inciter Tesla à faire un effort pour les clients sur le Vieux Continent. A moins que la montée en puissance de la concurrence et l’arrivée prochaine d’une Model 3 améliorée ne poussent Tesla à brader sa berline sur les derniers mois de carrière de la mouture actuelle ?