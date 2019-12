Tesla : une Model 3 avec une très grosse batterie à venir ?

La version Grande Autonomie de la Tesla Model 3 affiche déjà une portée intéressante, mais l'on connaît aujourd'hui Tesla et sa quête perpétuelle d'amélioration des produits existants au catalogue. Des développeurs ont relevé quelques lignes de code intéressantes avec la possibilité de batteries à 100 kWh dans les Model 3. Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, les capacités sont de 75 kWh sur le plus gros modèle. Evidemment, on imagine que le SUV Model Y devrait aussi en profiter si ces batteries venaient à être confirmées.

Aujourd'hui, les 100 kWh sont réservés aux plus gros modèles : Model S et X. L'intégration d'une telle batterie sur la plus compacte Model 3 permettrait certainement de faire des merveilles en termes d'autonomie, d'autant plus que les Superchargers à forte puissance (250 kW) vont se développer en Europe.

Il restera malgré tout la problématique du prix : une Model 3 à 100 kWh pourrait voir son tarif largement augmenter vis à vis des versions déjà existantes. A l'heure actuelle, les modèles Performance sont à plus de 63 000 €, hors bonus écologique (qui sera supprimé en 2020 pour tous les véhicules de plus de 60 000 €).