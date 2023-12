Tesla vers un nouveau record de ventes, mais...

Combien de voitures vendra Tesla dans le monde en 2023 ? D’après les plans d’Elon Musk, le constructeur américain visait la barre des deux millions de véhicules écoulés dans la planète cette année. Un chiffre qui paraissait crédible en début d’année après les 1 369 611 autos vendues dans le monde en 2022 et l’augmentation des capacités de production aux Etats-Unis, en Chine et en Europe.

D’après les journalistes de Reuters qui citent les données d’analystes consultés par LSEG, Tesla devrait écouler 473 000 voitures sur le quatrième trimestre de l’année 2023. En additionnant ce chiffre avec ceux des précédents trimestres, on arriverait à 1,82 million de voitures vendues sur l’année complète et donc en-dessous des objectifs. Un nouveau record absolu, tout de même, pour la marque fondée en 2003 et dont la croissance a véritablement commencé avec l’arrivée de son premier modèle 100% conçu en interne, la Model S de 2012. Sachant qu’Audi a vendu 1,6 million de voitures dans le monde en 2022, Tesla va peut-être passer devant la marque aux anneaux si cette dernière n’augmente pas significativement ses ventes en 2023 (ce qui semble acquis). Mais aussi se rapprocher de Mercedes et BMW, respectivement à 2,04 et 2,1 millions d’autos écoulées dans le monde l’année dernière.

Devant les marques premium en 2024 ?

D’après la dynamique actuelle de Tesla, la production devrait continuer d’augmenter en 2024 ce qui permettra peut-être au constructeur américain de devancer toutes les marques premium. Reste à savoir si l’augmentation de la concurrence, en Chine comme en Europe et aux Etats-Unis, ne ralentira pas trop cette croissance. Pour rappel, Tesla a dû abaisser sensiblement le prix de vente de ses modèles pour stimuler les ventes. Ce qui a fait fortement baisser sa marge, mécaniquement. L’année prochaine, Tesla devra réussir la commercialisation délicate du Cybertruck et prévoit également de lancer la version restylée de son Model Y. Un nouveau modèle d’entrée de gamme « à 25 000€ » est prévu pour 2025, ce qui devrait avoir un gros effet sur ses ventes.