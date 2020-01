Test d'autonomie : les résultats des voitures électriques en Norvège

Les tests d'autonomie des voitures électriques se sont multipliés au fil du temps avec la multiplication de l'offre. Mais celui réalisé par nos confrères de Motor.no est un peu particulier : il a été fait en Norvège, avec des températures oscillant entre - 6° et 3°. Ce n'est donc pas le grand froid d'hiver norvégien, mais c'est déjà un bon indicateur sur la capacité des véhicules électriques à résister au froid, qui réduit inévitablement l'autonomie d'une batterie.

"Tout le monde a rechargé complètement pendant une nuit dans le garage, avec une batterie froide, un chauffage de cabine à 21 degrés et un niveau de chauffage de siège bas", précisent les essayeurs. Les conditions de test étaient donc les mêmes pour tous les véhicules, même s'il reste évidemment des paramètres compliqués à maîtriser, comme le degré de compétence du conducteur pour l'écoconduite. La boucle de 516 km démarre à Oslo et passe en grande partie par l'autoroute, mais aussi par une boucle sur des routes départementales.

Les résultats

Véhicule Autonomie officielle (WLTP) Autonomie lors du test Tesla Model S 610 km 469.8 km Tesla Model 3 560 km 404.4 km Tesla Model X 507 km 419,6 km Jaguar I-Pace 470 km 333,8 Kia e-Niro 455 km 360,2 km Kia e-Soul 452 km 352 km Hyundai Kona 449 km 404,5 km Opel Ampera-e 423 km 296,9 km Mercedes EQC 417 km 307 km Audi e-tron Quattro 55 415 km 341.1 km Renault Zoe 395 km 313.8 km Nissan Leaf 62 kWt 385 km 298,6 km Audi e-tron Quattro 50 332 km 259 km Hyundai Ioniq 311 km 269,3 km BMW i3 310 km 245.8 km Nissan Leaf 40 kWt 270 km 208.9 km Volkswagen e-Golf 222 km 198.1 km Volkswagen e-Up! 251 km 226 km Seat Mii Electric 260 km 226,6 km Skoda Citigo-e 260 km 220 km

Ce tableau montre finalement peu de surprise, si ce n'est la performance du Hyundai Kona : la différence entre l'autonomie officielle (réalisée dans des conditions évidemment idéales) et celle du test est franchement minime ! En revanche, l'écart pour les Jaguar I-Pace, Mercedes EQC et Tesla Model 3 est bien plus grand. Pour la Model 3, c'est même plutôt curieux puisque le delta est nettement plus fort que pour le Model X, pourtant moins aérodynamique et plus lourd.