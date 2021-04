Toujours bloqué en France, Polestar lance une nouvelle version d'accès de la 2

Polestar s'affiche de plus en plus comme un concurrent de Tesla. La marque suédoise, désormais spécialisée dans la mobilité électrique, avait commencé doucement par un coupé sportif hybride avant de prendre le taureau par les cornes avec la Polestar 2. Une sérieuse rivale à la Tesla Model 3, malheureusement interdite de vente en France où Polestar est bloquée par une procédure judiciaire dont on doit l'origine à Citroën, pour une drôle d'histoire de logo.

En attendant, Polestar poursuit l'expansion de sa gamme. La Polestar 2 gagne une nouvelle variante à un seul moteur sur les marchés européens où Polestar est libre de vendre (tous, sauf la France, concrètement). Une Polestar 2 traction de 224 ch et 330 Nm, dotée d'une batterie de 64 kWh, richement dotée et proposée à partir de 44 990 € pour prendre l'exemple de la Belgique. C'est 8000 € de moins que la version quatre roues motrices qui dispose d'une batterie plus grosse. Une variante intermédiaire à un seul moteur mais avec la plus grande batterie est également présente, contre 48 990 €.

En Belgique, la moins chère des Tesla Model 3 débute à 49 990 € en propulsion. Un écart important face à la Polestar 2 (même si la Model 3 est plus performante, et a pour elle le réseau de bornes) qui pourrait se constituer une nouvelle clientèle avec ce ticket d'entrée sérieusement réduit.