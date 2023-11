Tout ce qu'il faut savoir sur le prochain Dacia Duster 3

Lancé en 2010 et renouvellé en 2018, le Dacia Duster vit actuellement ses dernières semaines de commercialisation dans sa seconde mouture. Alors que nous venons de reprendre une dernière fois le volant de sa version 4x4, le SUV roumain se prépare à faire peau neuve. Sa troisième génération sera l’une des stars du salon de Genève 2024, comme le révèlent les journalistes d’Automotive News. Il est d’ailleurs assez insolite de constater que le salon helvétique, autrefois connu pour ses voitures de luxe, sera vraisemblablement boudé par les marques premium allemandes mais pourra compter sur le Duster pour attirer les visiteurs.

Ce nouveau Duster de troisième génération marquera une très grosse rupture technologique par rapport au modèle actuel, toujours basé sur une plateforme B0+ dont les origines remontent à la toute première Logan de 2004. Le nouveau venu reposera en effet sur la version « basique » de la CMF-B comme les Sandero, Logan et Jogger actuels. Il ne devrait pas trop grossir au niveau des dimensions afin de laisser de la place au Bigster, son futur grand frère à sept places attendu pour l’année 2025. Sa présentation intérieure progressera logiquement par rapport au modèle actuel, même s’il faudra toujours se contenter de surfaces dures à l’intérieur et de matériaux moins valorisants que chez les constructeurs généralistes pour d’évidentes questions de coût.

Sous les 30 000€ même en haut de gamme ?

Alors que la commercialisation du Dacia Duster de troisième génération démarrera au printemps prochain, on se demande aussi s’il sera le premier modèle de Dacia à dépasser les 30 000€ en version haut de gamme. Affiché actuellement à 25 800€ en version 4x4 diesel, il risque en effet de devenir plus cher dans sa future variante hybride. Reste aussi à savoir s’il restera fidèle aux quatre roues motrices et au diesel, même si l’essentiel de ses ventes se fera avec les motorisations essence (et compatibles GPL).