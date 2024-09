Voitures neuves : les promotions de septembre 2024

Alfa Romeo

Ce mois-ci, comptez sur une remise de 3 000€ pour la berline Giulia proposée à partir de 47 300€ au lieu de 50 300€, soit 5,9% de réduction. Et il y a 4 500€ sur le Stelvio affiché à partir de 51 300€ au lieu de 55 800€, soit 8,06% de réduction. Il y a même déjà une petite remise sur le Junior, proposé à partir de 28 700€ au lieu de 29 500€ (-2,71%).

Citroën

Les remises changent peu ce mois-ci chez Citroën et il y a encore 600€ en plus des chiffres ci-dessous avec un code promo en ligne :

-2 820€ de réduction sur la C4 berline (24 730€ au lieu de 27 550€), soit 10,2% de remise.

-2 840€ de réduction sur la C4X (25 410€ au lieu de 28 250€), soit 10% de remise.

-1 170€ de réduction sur la C5X (37 980€ au lieu de 39 150€), soit 3% de remise.

-3 970€ de réduction sur le C5 aircross (28 930€ au lieu de 32 900€), soit 12% de remise.

-790€ de réduction sur le Berlingo Taille M (25 760€ au lieu de 26 550€), soit 2,97% de remise.

-970€ de réduction sur le Berlingo Taille XL (31 430€ au lieu de 32 400€), soit 2,99% de remise.

-3900€ de réduction sur le Jumpy Combi (35 150€ au lieu de 39 050€), soit 9,99% de remise.

-5340€ de réduction sur le SpaceTourer Business (48 080€ au lieu de 53 420€), soit 9,99% de remise.

-On peut toujours trouver de belles remises sur les modèles disponibles en stock (par exemple, 17,79% sur le Citroën C3 Aircross proposé à 20 060€ au lieu de 24 400€.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

On trouve de toutes petites remises chez DS :

-920€ sur la DS 3 à partir de 29 780€ au lieu de 30 700€ (-2,9%).

-760€ sur la DS 4 à partir de 37 690€ au lieu de 38 450€ (-1,97%).

-1 990€ sur le DS 7 à partir de 47 760€ au lieu de 49 750€ (-4%).

Fiat

Il y a toujours des remises chez Fiat ce mois-ci. Et on note aussi une super remise de 3 000€ sur les 500e et 600e électriques pour ceux qui ne bénéficient pas du bonus écologique de 7 000€. En revanche, cette super remise ne semble disponible qu'à la location et pas à l'achat frontal.

-1000€ pour le 600 Hybrid 100 en finition haut de gamme La Prima (28 900€ au lieu de 29 900€), soit 3,34% de remise.

-2000€ pour le 600e électrique en finition haut de gamme La Prima (38 900€ au lieu de 40 900€), soit 4,89% de remise.

-1000€ pour la 500 électrique en finition haut de gamme La Prima (34 400€ au lieu de 35 400€), soit 2,82% de remise.

-2610€ sous condition de reprise pour la Panda Hybrid, soit 19,19% de remise.

-Quelques remises intéressante sur les exemplaires disponible en stock.

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise intéressantes, qui évoluent juste un peu :

-4 500€ pour l'ancien Puma toujours en stock (22 000€ au lieu de 26 500€), soit 16,9% de remise.

-4 500€ pour le Puma restylé (22 990€ au lieu de 27 490€), soit 16,3% de remise.

-4 500€ pour l'ancien Puma ST (31 450€ au lieu de 35 950€), soit 12,5% de remise.

-4 500€ pour le nouveau Puma ST (33 790€ au lieu de 38 290€), soit 11,7% de remise.

-7 000€ pour la Focus (23 550€ au lieu de 30 550€), soit 22,9% de remise.

-7 000€ pour la Focus ST (33 200€ au lieu de 40 200€), soit 17,4% de remise.

-8 500€ pour l'ancien Kuga encore en stock (32 900€ au lieu de 41 400€), soit 20,5% de remise.

-5000€ pour le nouveau Kuga restylé (34 490€ au lieu de 39 490€), soit 12,7% de remise.

-2 400€ pour le Tourneo Connect (27 240€ au lieu de 29 640€), soit 8,09% de remise.

-1 500€ pour l'Explorer électrique (44 400€ au lieu de 45 900€), soit 3,2% de remise.

-2 500€ pour le Capri électrique (46 900€ au lieu de 49 400€), soit 5,06% de remise.

-Et une remise de 9 000€ pour le Mustang Mach-E électrique (43 990€ au lieu de 52 990€ soit 17%) qui ne lui permet plus d'obtenir le bonus écologique (il n'y a plus droit à cause de sa fabrication américaine). Mais Ford lui donne aussi une "prime à l'électrique de 4 000€", ce qui baisse son prix à 39 990€ soit 24,5% de remise. Dans sa version GT, le SUV électrique est remisé à 66 990€ au lieu de 81 990€ (-15,85%).

-De belles remises pouvant dépasser les 13% pour des exemplaires en stock de modèles comme la Fiesta (exemple de -13,47% pour une Fiesta 95 chevaux Titanium Business à 19 270€ au lieu de 22 270€), 16,8% sur le Puma ou 20% sur le Kuga. Ou encore 22,7% sur la Focus.

Honda

Ce mois-ci, il y a toujours une très belle remise chez Honda pour une fois : 12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction. La Civic hybride et le ZR-V hybride ont également droit à des remises mais beaucoup moins généreuses (jusqu'à 2 000€).

Hyundai

Il y a quelques remises chez Hyundai :

-2 000€ sur le Ioniq 5 à 42 800€ au lieu de 44 800€ (-4,46%).

-4 800€ sur la Ioniq6 à 47 600€ au lieu de 52 400€ (-9,1%).

-2 500€ sur le Bayon à 19 800€ au lieu de 22 500€ (-11,1%).

-2 000€ sur la nouvelle i30 à 26 500€ au lieu de 28 500€ (-7,01%).

-2 700€ sur le nouveau Tucson à 34 200€ au lieu de 36 900€ (-7,31%).

-3 500€ sur le nouveau Tucson hybride rechargeable à partir de 43 500€ au lieu de 47 000€ (-7,4%).

-4 000€ pour le Santa Fe hybride à partir de 40 550€ au lieu de 44 550€ (-8,97%).

-2 000€ sur le nouveau Santa Fe hybride rechargeable à partir de 57 500€ au lieu de 59 500€ (-3,3%).

Jeep

Il y a de belles remises chez Jeep sur toute la gamme compacte et enfin une petite remise sur l'Avenger essence :

-500€ de remise sur l'Avenger essence à partir de 24 000€ au lieu de 24 500€ (-2,04%).

-500€ de remise sur l'Avenger micro-hybride à 26 000€ au lieu de 26 500€ (-1,88%).

-2500€ sur l'Avenger électrique à 35 500€ au lieu de 38 000€ (-6,58%).

-4000€ de remise sur le Renegage E-Hybrid à 28 190€ au lieu de 32 190€ (-12,4%).

-5500€ de remise sur le Compass E-Hybrid à 33 400€ au lieu de 38 900€ (-14,1%).

-5500€ de remise sur le Compass 4XE hybride rechargeable à 41 450€ au lieu de 46 950€ (-11,7%).

-Des remises conséquentes sur certains véhicules neufs en stock, mais dans des proportions moins intéressantes que les réductions visibles plus haut.

Kia

Les remises sur les voitures électriques de Kia ne changent pas :

-10 000€ de remise sur les E-Niro disponibles en stock (à partir de 45 690€), soit une réduction de 21,8%.

-6000€ de remise sur les EV6 disponibles en stock (à partir de 49 690€), soit une réduction de 8,04%.

-Des remises parfois substancielles sur les autres modèles disponibles en stock, mais moins intéressantes.

MG

MG prolonge sa remise de 10 000€ sur ses MG5 (-30,3%) et de 7 000€ sur le ZS (-20,59%) électriques pour pallier à la suppression du bonus écologique. La MG4 n'a plus droit qu'à 5 000€ (-16,67%) comme l'EHS hybride rechargeable (-14,08%), mais le gros Marvel R électrique passe à 10 000€ (-22,48%).

Mitsubishi

La petite Space Star reçoit désormais une remise de 1000€ sur sa citadine, ce qui la met à partir de 15 490€ (au lieu de 16 490€) soit une réduction de 6,06%.

Le constructeur devient en revanche moins généreux qu'avant pour l'Eclipse Cross PHEV : la marque aux diamants affiche une remise de 5500€ sans condition de reprise pour son SUV compact hybride rechargeable, ce qui le met à 40 490€ (au lieu de 45 990€) soit 11,96% de réduction.

La dernière Colt reçoit elle 1 700€ de remise, ce qui la met à 20 590€ au lieu de 22 290€ avec 7,62% de réduction.

Le nouveau ASX, enfin, a déjà droit à une remise de 2 000€ (24 890€ au lieu de 26 890€), soit 7,43% de réduction.

Nissan

Ce mois-ci, la remise reste franchement intéressante sur le Qashqai hybride.

-Juke : la version essence normalement affichée à 25 400€ est à 23 400€ et a droit à 2 000€ de remise (-7,87%) avec 1 000€ de remise en plus en cas de reprise. La version hybride a droit à 2000€ elle aussi et est à 28 700€ au lieu de 30 700€ (-6,5%) avec 1 000€ en plus en cas de reprise.

-Ancien Qashqai : la version X-Power normalement affichée à 39 600€ a droit à 6500€ de remise sans condition (-16,41% de réduction).

-Nouveau Qashqai : le SUV restylé de Nissan normalement affiché à partir de 34 700€ a droit à 2 000€ et encore 2000€ de remise en plus en cas de reprise, soit 11,5% de réduction totale.

-X-Trail : sans condition de reprise, le SUV Nissan s'affiche à 41 700€ au lieu de 43 700€ soit 2 000 de remise (-4,57%). Il y a 3 000€ de plus sous condition de reprise.

-Leaf : la compacte électrique s'affiche à 31 900€ au lieu de 36 900€, soit 5000€ et 13,55% de remise (avec 1000€ de plus en cas de reprise).

-Ariya : pour faire face à la fin du bonus écologique dans son cas, le SUV électrique offre 2 000€ de remise immédiate avec un prix abaissé à 37 300€ au lieu de 39 300€ dans sa version de base (soit 5,08% de remise).

-On trouve des remises sur les modèles en stock pouvant aller jusqu'à 6 500€ notamment sur les Qashqai hybrides.