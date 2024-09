Voitures neuves : les promotions de septembre 2024

Rien ne va plus pour le marché automobile français, désormais en régression au cumul des huit premiers mois de l’année 2024 par rapport à la même période de l’année dernière. Les ventes de voitures neuves flanchent et la tendance à la baisse semble partie pour durer. Dans ce contexte, il est logique de voir augmenter le montant des remises chez les constructeurs automobiles, même sur certaines nouveautés très attendues comme le Peugeot 3008 ou son grand frère le 5008. Les modèles électriques ne sont pas en reste, avec par exemple les deux nouveaux SUV de Ford (Explorer et Capri) qui passent eux aussi par les remises même si le montant de ces dernières reste faible. Comme Alfa Romeo (à l’exception du Tonale), DS Automobiles offre aussi de petites remises sur l’ensemble de sa gamme.

Les bonnes affaires du mois : Ford Focus, Seat Ibiza, Skoda Enyaq

On prend quasiment les mêmes et on recommence. Ce mois encore, Ford se distingue avec de belles remises sur plusieurs modèles de sa gamme et notamment sur la Focus, qui offre 7 000€ de remise (soit jusqu’à 22,9%) pour la compacte du constructeur américain. Chez Seat, c’est le retour des gros déstockages avec des Ibiza à -24% qu’on trouve quasiment au prix d’une Dacia Sandero. Chez Skoda aussi, les remises sont belles avec l’Enyaq à -26,7% et 12 600€ de réduction sur le SUV électrique, qui revient à 30 495€ dans sa version 60. Même le Tesla Model Y garde sa remise de 4 000€ sur certains exemplaires en stock !