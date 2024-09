Toyota baisse ses objectifs de ventes de voitures électriques mais ils restent hauts

On le sait, Toyota ne fait pas partie des constructeurs automobiles à la pointe sur les voitures électriques. Le plus grand groupe automobile mondial mise actuellement surtout sur ses modèles hybrides, même s’il propose des véhicules dépourvus de moteurs thermiques depuis quelques années déjà (notamment via sa marque Lexus). Pour l’instant, ces ventes de voitures électriques demeurent confidentielles avec moins de 105 000 autos vendues sur l’année 2023 dans le monde (sur plus de dix millions de véhicules écoulés au total).

Mais le géant compte rapidement faire de gros progrès en la matière. Certes, Toyota vient de revoir à la baisse ses objectifs de vente de voitures électriques neuves d’ici 2026. Mais il espère toujours vendre un million de voitures électriques par an à cette date, contre 1,5 million précédemment. Au vu du niveau de ventes actuel, c’est déjà un chiffre énorme !

De nombreux modèles électriques arrivent

Alors que la marque Toyota ne propose actuellement chez nous que le bZ4x, un SUV familial électrique pas vraiment à la pointe de sa catégorie même si son prix a récemment baissé, le géant japonais prépare de nombreuses nouveautés électriques pour les années à venir. Sa gamme devrait donc rapidement évoluer y compris sur notre marché européen, même s’il n’est pas prévu que les voitures électriques y deviennent majoritaires dans la gamme de Toyota (pas même en 2030).