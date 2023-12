Toyota et Lexus passent à l'offensive électrique

C’est lors de la grande présentation annuelle, le Kenshiki Forum, que Toyota et Lexus ont présenté leur vision du futur de l’automobile. Après s’être focalisées sur la technologie hybride, ces firmes japonaises n'ont d'autre choix que de passer à la propulsion entièrement électrique. Toyota a ainsi prévu six modèles électriques dans sa gamme d’ici à 2026. À cette même date, la marque prévoit d’écouler plus de 250 000 exemplaires de VE en Europe, soit 20 % du mix.

Pour appuyer leur stratégie, plusieurs concepts avaient fait le déplacement, dont deux inédits. Il y a tout d’abord le Toyota Urban SUV Concept dont la version définitive devrait être dévoilée au premier semestre 2024. Il s’agira d’un SUV du segment B dont la longueur est de 4,30 m. Il viendra ainsi concurrencer les Peugeot E-2008 et autre DS 3 E-Tense. La marque est encore peu loquace sur son prochain modèle dont l’importance est capitale. Deux batteries sont évoquées, afin de préserver au choix un prix raisonnable ou un rayon d’action plus important. Autre information, il bénéficiera d’une banquette coulissante pour en améliorer sa polyvalence et sera proposé en deux et quatre roues motrices.

Le second modèle dévoilé est un crossover prenant logiquement le nom de Toyota Sport Crossover Concept. Son style mélange les genres en empruntant les codes des berlines, coupés et SUV. Les proportions évoquent un modèle bien connu, la Peugeot 408. Certains détails sont étrangement proches comme les deux petits éléments en haut du pavillon et la forme du bouclier arrière. Son style élancé est figé puisque ce crossover sera dévoilé en 2025. Pour ce qui est de la technologie, le mystère reste entier. Sa base technique sera une évolution de celle du bZ4X et son développement a été réalisé en partenariat avec BYD. On peut toutefois supposer qu’il sera capable de parcourir environ 500 km avec le « plein » de watts.

Il était absent du Forum Toyota, mais le bZ Compact SUV Concept rejoindra la gamme logiquement l’année prochaine en s’intercalant entre le SUV urbain et le bZ4X. De par son positionnement, il s’attaquera aux Renault Mégane E-Tech et Volkswagen ID.3 notamment.

SUV urbain, crossover compact, bZ4X et grand crossover, voici les quatre modèles électriques connus à ce jour. Ils seront très certainement rejoints par la version de série du FT-3E qui profitera d’une plateforme inédite et d’une nouvelle technologie de batterie lui autorisant une autonomie supérieure à 800 km. Par rapport au bZ4X, ce concept mesure 17 cm supplémentaires (4,86 m) tout en étant plus bas de 5,5 cm (1,59 m). Le dernier à rejoindre l’offensive électrique de Toyota sera probablement le futur Land Cruiser, dont le concept Se a été dévoilé au salon de Tokyo en octobre dernier. Enfin, il se pourrait que le séduisant coupé FT-Se passe le cap de la série...

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

De son côté, Lexus ne proposera que des véhicules électriques en Europe d’ici à 2030 et à partir de 2035 à l’échelle mondiale. La marque est venue avec la LF-ZC, une grande berline électrique prévue pour 2026. Elle marquera un tournant pour la maque puisqu’elle reposera sur une nouvelle plateforme dont la production fera appel au principe de giga-casting. Grâce à ce procédé, le nombre d’éléments va drastiquement baisser si bien que cette plateforme sera constituée de trois pièces principales : avant, centrale et arrière. Elle bénéficiera également d’une nouvelle batterie capable de la faire rouler sur 800 km, de se recharger en seulement 20 minutes (de 10 à 80 % de la capacité), tout en étant moins coûteuse de 20 % (par rapport à celle du bZ4X) et plus compact. C’est pour cela que le concept LF-ZC est particulièrement bas : 1,39 m de haut.

L’hydrogène toujours dans les tuyaux

Actuellement, le mix de véhicules électrifiés de Toyota en Europe est de 71 %, un chiffre qui devrait grimper à 75 % en 2024. D’ici 2026, se sont 15 véhicules à zéro émissions qui seront proposés, grâce notamment à la gamme utilitaire (ProAce, ProAce City et le nouveau ProAce Max). De son côté, le Hilux profite d’une micro hybridation de 48V.

Toyota souhaite atteindre la neutralité carbone en 2040 et compte sur l’hydrogène pour y arriver. Une entité dédiée (Hydrogen Factory) sera mise en place en Europe afin de coordonner le développement, la commercialisation et l’après-vente de cette technologie. La firme compte également sur une nouvelle génération qui sera commercialisée en 2026. Le nouveau module de pile à combustible permettra d’augmenter l’autonomie de 20 % tandis que la hausse de la production et l’évolution technologique devraient permettre d’abaisser les coûts de 30 %.