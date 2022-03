Toyota ''cartonne'' en occasion

Après une année 2021 euphorique, le marché de l’occasion baisse fortement. Sur les deux premiers mois de l’année, le nombre de transactions a chuté de 9,4 %, avec 882 137 changements de propriétaires. Dans ce marasme, Toyota se distingue avec 22 997 transactions, soit une hausse de 4,8 % par rapport à la même période de 2021.

L’évolution est même encore plus flagrante si on l’observe les 12 derniers mois. Le bond en avant est alors de 19,4 % tandis que, dans le même temps, le marché ne progressait que de 3,9 %.

La marque japonaise se voit ici récompensée pour ses efforts en vue de développer sa gamme de véhicules hybrides. A l’heure où les carburants flirtent avec le 2 €/litre, rouler dans une Yaris hybride qui consomme moins de 5 litres de sans-plomb tous les 100 km est une véritable bouffée d’oxygène pour le budget d’une famille. Cet engouement se vérifie également en ce qui concerne les autres stars de la marque, C-HR, Corolla et Rav4 en tête. Ainsi, entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, près de la moitié des Toyota qui ont changé de propriétaires étaient des hybrides (77 865 exemplaires, soit 48,6 % du total). La majeure partie du solde est à mettre au crédit des versions essence (62 738 transactions, soit 33,7 % du total).

Toyota est l’une des rares marques, avec Hyundai et Kia, à tirer son épingle du jeu sur le marché français de la seconde main. Gageons que, à l’instar de ses concurrents coréens, elle profite de sa réputation de fiabilité pour séduire une clientèle parfois méfiante face aux voitures très (trop ?) sophistiquées. D’ailleurs, 28 % des Toyota vendues sur les 12 derniers mois avaient plus de 10 ans.

Sans surprise, la région la plus adepte des Toyota d’occasion est l’île de France, région la plus peuplée de France. C’est aussi celle où les ventes ont le plus progressé en 12 mois, avec + 27,3 %, suivie des Hauts de France (+ 24,2 %) et de la Bretagne (+ 21,9 %).