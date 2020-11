Toyota dévoile la Camry restylée

Disponible depuis 1982 sur certains marchés et écoulée à plus de 19 millions d'unités - bien peu de constructeurs peuvent se targuer d'avoir vendu autant un de leurs modèles, la Toyota Camry est aujourd'hui la grande berline la plus vendue au monde. Rien que ça, même s'il aura fallu attendre 2018 pour la voiture débarquer sur le Vieux Continent, dans une forme exclusivement hybride obligatoire.

A peine deux ans après le lancement, la Camry européenne reçoit une mise à jour qui se veut très discrète. La mécanique, déjà, ne bouge pas : il s'agit toujours du quatre cylindres atmosphérique 2.5 hybride de 218 ch.

Les évolutions se concentrent sur de nouveaux modèles de jantes (17 et 18 pouces), sur un bouclier redessiné à l'avant ou encore sur la présence d'un nouvel écran tactile 9 pouces dans l'habitacle, incorporant toutes les dernières technologies, avec notamment la présence d'Android Auto et Apple CarPlay. Une nouvelle sellerie en cuir premium beige ou noire est disponible, toujours avec les sièges ventilés.

La Camry restylée adopte aussi les aides à la conduite dans le dispositif Toyota Safety Sense (pré-collision, assistant d'évitement, assistant d'intersection, régulateur adaptatif "full range" intelligent, reconnaissance des panneaux...). La prise de commande débute cet automne pour le marché européen.mn.