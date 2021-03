Toyota GT86 et Subaru BRZ, contre vents électriques et marées

Petit à petit, la voiture sportive à moteur thermique se destine aux plus riches. Il devient de plus en plus compliqué pour les constructeurs de développer de tels modèles plus le plus grand public face aux contraintes actuelles : CO2, rentabilité sur des véhicules trop "bon" marché et de niche, investissements dans l'électromobilité.

Il reste pourtant de rares propositions en la matière, mais qui ne nous seront malheureusement pas destinées, sauf rebondissement. Toyota Gazoo Racing et Subaru ont annoncé une présentation pour le 5 avril prochain avec cette phrase : "faisons de meilleures voitures ensemble". Si la nouvelle BRZ a déjà été dévoilée aux Etats-Unis, Toyota aurait retardé la présentation de la GT86, seconde du nom, pour mieux la différencier de sa soeur aux diamants.

Alors, que nous réservent Toyota et Subaru pour ce début de mois d'avril ? La confirmation définitive du duo nippon ? Ou autre chose ? Quoi qu'il en soit, alors qu'une partie de la France sera confinée, les Américains pourront encore rêver à l'achat de voitures amusantes à conduire, pas élitistes pour un sou et avec la recette magique du moteur à l'avant, de la boîte mécanique au milieu et des roues motrices à l'arrière.