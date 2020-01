Toyota investit plus de 350 millions d'euros sur un véhicule volant

Souvenez-vous: Toyota injectait en 2017 42,5 millions de yens -l'équivalent de 345 000 euros- dans la société Carvitator pour l'étude d'une voiture volante. La firme asiatique croit beaucoup à ces types de produits. La preuve avec ce nouvel investissement bien plus important de 42,9 milliards de yens (350 millions d'euros) pour l'entreprise Joby Aviation.

La structure en question se définit comme "une société spécialiste de l'aérospatiale qui développe et commercialise des véhicules à décollage et atterrissage dans le sens vertical afin d'offrir un déploiement de services aériens rapides, silencieux, fiables et abordables". Toyota incarne dans la manœuvre un véritable business angel. Les autres investisseurs sont limités à l'équivalent de 196 millions d'euros pour entrer dans le capital de la société.

Toyota apportera en plus de cette grosse somme son expertise dans l'industrialisation du véhicule, son contrôle qualité et la maîtrise des coûts. Peu d'informations sont pour l'instant disponibles à son sujet. Une vitesse maximale dans les airs de 322 km/h et une autonomie de 240 kilomètres seront de la partie.