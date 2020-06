Toyota : le Hilux restylé se dévoile

Lancé il y a cinq ans, la huitième génération du Toyota Hilux reçoit aujourd'hui une mise à jour sous la forme d'un restylage important, apportant son lot de modifications esthétiques et mécaniques. Les évolutions visibles sont sur la face avant, avec un bouclier redessiné, de nouvelles jantes 18 pouces, une teinte inédite de carrosserie baptisée "oxide bronze" et la présence de feux à LED pour les finitions les plus hautes.

Le Hilux restylé adopte un nouvel écran tactile 8 pouces intégrant les connectivités Apple CarPlay et Android Auto. De série, le Hilux restylé reçoit l'ouverture/fermeture et démarrage sans clé, la navigation, la climatisation automatique, l'aide au stationnement avant/arrière, le système audio JBL et la technologie CLaRi-Fi.

La plus grosse nouveauté est mécanique avec l'arrivée du quatre cylindres diesel 2.8 de 204 ch aux côtés du 2.4 déjà proposé actuellement. Il offre 500 Nm de couple et surtout permet au pick-up de passer les 100 km/h en 10 secondes, soit plus de 3 secondes de moins que la variante 2.4. La transmission intégrale et la boîte automatique à six rapports sont imposées sur le plus gros moteur.

D'autres évolutions comme un régime moteur plus bas au ralenti, un différentiel électronique sur les versions 4x2 et des retouches sur la direction et les trains roulants. Les tarifs français ne sont pas encore communiqués. La commercialisation aura lieu au mois d'octobre.