Toyota, marque automobile la plus forte du monde devant Mercedes et Tesla

Quelles sont les marques les plus fortes du monde ? Voilà la question à laquelle essaie de répondre Interbrand chaque année, un grand cabinet de stratégie et de « design des marques ». En estimant la valeur totale des entreprises, Interbrand publie régulièrement son classement des marques les plus fortes toutes catégories confondues.

D'après l'édition 2022 de ce classement, Apple fait toujours la course en tête des marques à la plus forte valeur. D'après Interbrand, elle vaut 482 milliards de dollars ce qui représenterait une hausse de 18% par rapport à l'année dernière. Le géant de l'électronique en domine un second, Microsoft valorisé quelques 278 milliards de dollars (devant Amazon, Google et Samsung). La meilleure marque automobile se situe à la cinquième place et n'est autre que Toyota, avec une valeur estimée à 59,7 milliards de dollars (en progression de 10%). seconde marque automobile du classement, Mercedes-Benz gagne aussi 10% de valeur à 56,1 milliards de dollars. Moins que Tesla qui gagne encore 32% de valeur d'après Interbrand, mais qui reste en troisième position (48 milliards de dollars).

Porsche devant Ferrari

Du côté des marques de prestige, Porsche (53ème du classement, 13 milliards de dollars, +15%) domine Ferrari (75ème, 9,3 milliards de dollars, +31%). Chez les constructeurs généralistes, il n'y a aucune marque françaises et on remarque que Toyota, Honda et Hyundai sont devant Volkswagen (48ème, 14,8 milliards de dollars, +10%). Dans ce classement, toutes les marques automobiles présentes sont en croissance.