Toyota pourrait préparer une Corolla GR

La Supra et la Yaris ont droit à leur version GR, mais pas la mythique Corolla, qui est pourtant celle qui a l'un des plus gros passifs en compétition, notamment en rallye. Mais pour combien de temps ? Le site japonais Carsensor annonce l'arrivée d'une Corolla GR à court terme. Nos confrères vont même jusqu'à donner des détails techniques sur l'auto.

Sans surprise, elle hériterait du trois cylindres 1.6 turbo de la Yaris GR, poussé à 300 ch et associé à une boîte manuelle. Une information étonnante compte tenu du fait que la Corolla ne vise désormais plus le même public qu'à l'époque des années 90. Mais pour Toyota, ce serait une occasion de rentabiliser un peu plus le développement du moteur de la Yaris GR, pour l'instant exclusif à la citadine.

La rumeur ne parle pas de la transmission : traction, ou intégrale ? Les Japonais penchent pour le second choix. Mais techniquement, cela paraît compliqué : les Corolla et Yaris reposent sur des versions différentes de la plateforme GA.