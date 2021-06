Toyota pourrait proposer le moteur à hydrogène sur les voitures de série

Il y a quelques semaines, Toyota s'est fait remarquer pour avoir engagé, dans une course japonaise d'endurance, une Corolla un peu particulière. Le trois cylindres 1.6 turbo ne consommait pas du sans-plomb, mais de l'hydrogène. Et les modifications annoncées par Toyota semblaient légères : réservoirs d'hydrogène, évidemment, mais aussi bougies d'allumage et une partie du circuit de carburant. Et ? C'est à peu près tout.

Ceci pour démontrer qu'il est possible d'adapter un moteur à piston traditionnel pour qu'il brûle autre chose qu'un carburant fossile. Il faut bien rappeler que Toyota, très engagé dans l'hybride, a un point de vue très particulier sur l'électrique à batterie, puisque le PDG Akio Toyoda est connu pour ses fortes réticences en la matière.

Le projet de Corolla de course est censé rester cantonné à la compétition, mais l'ingénieur responsable de l'auto a apporté quelques précisions : "en tant qu'industriel, nous travaillons sur les moteurs à combustion et avons accumulé de l'expérience au fil des ans. Cela vaut donc la peine d'essayer de continuer à utiliser ces moteurs dans le cadre de la neutralité carbone".

Il rajoute que l'expérience glanée en course avec ce moteur à hydrogène permettrait à Toyota de décider quel modèle de série pourrait accueillir la technologie. Cela ne sera probablement jamais une compacte ou une citadine, mais plutôt un véhicule plus imposant, la faute à des réservoirs d'hydrogène encombrants.